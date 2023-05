UEFA Women's EURO Under 17 2023: calendario e risultati

Spagna, Svizzera, Francia e Inghilterra hanno esordito con un successo ai Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili 2023 in Estonia.

Vicky López ha segnato una doppietta nel successo 2-0 della Spagna nel Gruppo A, riedizione della finale 2022 contro la Germania, che in quell'occasione ebbe la meglio. Il gol messo a segno al 1' dall'attaccante del Barcellona è stato il più veloce mai realizzato nella storia delle fasi finali di EURO U17 Femminile.

Nello stesso girone, l'Estonia padrona di casa, è stata battuta 4-0 dalla Svizzera, a segno di testa con Leela Egli ed Emanuela Pfister. Le ultime due reti elvetiche sono state messe a segno dalle subentrate Anja Klingenstein e Nathalie Widmer.

Michelle Agyemang dell'Arsenal ha firmato una doppietta, propiziando il successo 2-1 dell'Inghilterra sulla Polonia nel Gruppo B. La squadra di Mo Marley è rimasta in dieci al 35' per l'espulsione di Mari Ward, ma il portiere Sophia Poor ha parato il rigore di Magdalena Półrolniczak scaturito da quell'episodio. Wiktoria Kuprowska ha accorciato le distanze in pieno recupero, ma la rimonta polacca non si è concretizzata.

Sempre nel Gruppo B, la Francia ha superato 3-0 la Svezia in virtù delle reti messe a segno nella ripresa da Liana Joseph, Lou Autin e Chancelle Effa Effa.

Le partite continueranno mercoledì, con le prime due di ciascun girone che accederanno alle semifinali che si giocheranno tre giorni dopo. La finale è il 26 maggio al Lilleküla Stadium di Tallinn.

Calcio d'inizio orario CET, l'ora locale è un'ora avanti.

Dove seguire il torneo: TV, streaming

Fase a gironi

Prima giornata

Domenica 14 maggio

Gruppo A

Germania - Spagna 0-2 (Kadriorg Stadium, Tallinn)

Estonia - Svizzera 0-4 (Lilleküla Stadium, Tallinn)



Gruppo B

Inghilterra - Polonia 2-1 (Võru Stadium, Võru)

Svezia - Francia 0-3 (Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Seconda giornata

Mercoledì 17 maggio

Gruppo A

Estonia - Germania (16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Svizzera (18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn)



Gruppo B

Polonia - Francia (12:00, Võru Stadium, Võru)

Svezia - Inghilterra (18:00, Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Terza giornata

Sabato 20 maggio

Gruppo A

Svizzera - Germania (16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn)

Spagna - Estonia (16:00, Lilleküla Stadium, Tallinn)



Gruppo B

Francia - Inghilterra (12:00, Võru Stadium, Võru)

Polonia - Svezia (12:00, Tartu Tamme Stadium, Tartu)

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SUI Svizzera Ora in gioco 1 1 0 0 4 0 4 3 ESP Spagna Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 GER Germania Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0 EST Estonia Ora in gioco 1 0 0 1 0 4 -4 0

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 1 1 0 0 3 0 3 3 ENG Inghilterra Ora in gioco 1 1 0 0 2 1 1 3 POL Polonia Ora in gioco 1 0 0 1 1 2 -1 0 SWE Svezia Ora in gioco 1 0 0 1 0 3 -3 0

Semifinali

Martedì 23 maggio

16:00, Kadriorg Stadium, Tallinn

18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn

Nelle semifinali, la vincitrice del Gruppo A affronta la seconda classificata del Gruppo B e viceversa. L'assegnazione delle semifinali agli stadi avverrà dopo la fase a gironi.

Finale

Venerdì 26 maggio

18:00, Lilleküla Stadium, Tallinn

Stadi

Kadriorg Stadium, Tallinn

Lilleküla Stadium, Tallinn

Tartu Tamme Stadium, Tartu

Võru Stadium, Võru