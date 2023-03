Turno 2 di EURO U17 Femminile 2022/23: Svezia e Polonia qualificate

Il turno 2 del Campionato Europeo femminile Under 17 si svolge dal 3 al 30 marzo. Svezia e Polonia sono le prime due delle sette squadre che raggiungono l'Estonia padrona di casa alla fase finale, in programma dal 14 al 26 maggio. Inoltre, decreta le promozioni e retrocessioni tra le leghe.

La composizione delle due leghe è stata decisa dal turno 1 in autunno. L'Estonia partecipa al turno 2 anche se ha la certezza di un posto alla fase finale in veste di nazione ospitante.

La Lega A è composta da 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B. Le sette vincitrici dei gironi si qualificheranno per la fase finale. Le squadre classificate al quarto posto retrocederanno in Lega B per il turno 1 2023/24.

Le 20 squadre della Lega B, comprese le retrocesse dalla Lega A in autunno, si contendono la promozione.

Partite

Lega A

Gruppo A1 (8-14 marzo)

Qualificata: Polonia

Restano in Lega A: Romania*, Cechia

Passa in Lega B: Estonia (nazione ospitante fase finale)

Gruppo A2 (12-18 marzo): Inghilterra, Norvegia, Belgio, Croazia*

Gruppo A3 (23-29 marzo): Germania (campione in carica), Portogallo*, Ungheria, Macedonia del Nord

Gruppo A4 (9-23 marzo): Svizzera, Slovenia*, Austria, Slovacchia

Gruppo A5 (23-29 marzo): Repubblica d'Irlanda, Francia*, Italia, Kosovo

Gruppo A6 (12-18 marzo): Spagna, Danimarca, Serbia*, Bielorussia

Gruppo A7 (8-14 marzo)

Qualificata: Svezia

Restano in Lega A: Paesi Bassi*, Finlandia

Passa in Lega B: Galles

*nazioni ospitanti dei gironi

Le sette vincitrici dei gironi raggiungono l'Estonia alla fase finale.

Le quarte classificate dei gironi retrocederanno in Lega B per il turno 1 2023/24.

La Svezia si è qualificata per la prima volta dopo il secondo posto del 2012/13 (ultima fase finale a quattro squadre).

La Polonia raggiunge questo traguardo solo per la seconda volta dopo aver battuto la Svezia nella finale del 2012/13, essendosi qualificata anche nel 2017/18.

La Germania ha battuto la Spagna nella finale del 2022, conquistando l'ottavo titolo in 13 edizioni. Francia e Paesi Bassi hanno raggiunto le semifinali, mentre anche Danimarca, Finlandia e Norvegia puntano a qualificarsi nuovamente.

La Francia ha battuto l'Italia 4-2 al turno 1.

Insieme alla Germania, altre ex vincitrici sono Spagna (4 titoli) e Polonia (1 titolo).

Croazia, Ungheria, Kosovo, Macedonia del Nord, Romania, Slovacchia, Slovenia e Galles provano a esordire alla fase finale insieme all'Estonia. La Bielorussia si è qualificata in precedenza solo come nazione ospitante.

Lega B

La Lega B UEFA

Gruppo B1 (24-30 marzo): Grecia, Isole Faroe, Lituania*, Moldavia

Gruppo B2 (22-28 marzo): Bosnia ed Erzegovina*, Kazakistan, Azerbaigian, Montenegro

Gruppo B3 (0-15 marzo): Scozia*, Israele, Georgia

Gruppo B4 (15-21 marzo): Islanda, Lussemburgo, Albania*

Gruppo B5 (24-30 marzo): Irlanda del Nord, Turchia*, Armenia

Gruppo B6 (completo)

Promossa in Lega A: Ucraina

Seconda: Bulgaria*

Altre nel girone: Lettonia

*nazioni ospitanti dei gironi

Le vincitrici dei gironi e la seconda classificata con i migliori risultati contro la prima e le terza del proprio girone saranno promosse in Lega A per il primo turno 2023/24.