Anteprima finale UEFA Women's EURO U17 Femminile: Germania - Spagna

Le due squadre più vittoriose nella storia dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili, Germania e Spagna, si sfidano in finale a Sarajevo.

Entrambe le squadre hanno vinto tutte le gare giocate finora, qualificazioni comprese, e non hanno subito gol nelle fasi finali in Bosnia-Erzegovina. Quella in programma allo Stadium Grbavica sarà la sesta finale tra le due squadre e delle precedenti cinque quattro si sono concluse ai calci di rigore.

Le ultime dalle finaliste

Friederike Kromp, Ct Germania: "Abbiamo fatto un lungo percorso, dieci vittorie di fila. Siamo molto felici di essere in finale e di giocare contro i campioni del mondo in carica. La Spagna come sempre è il punto di riferimento in Europa, forse il punto di riferimento nel mondo, quindi non vediamo l'ora di sfidarli. Siamo davvero felici di essere in finale, siamo molto preparati e non vediamo l'ora di giocare contro di loro".

Semi-final highlights: Spain 3-0 Netherlands

Kenio Gonzalo, Ct Spagna: "Sappiamo di avere di fronte una squadra molto difficile da affrontare, ma siamo pronti. Secondo me essere in finale è una grande opportunità. La cosa più importante non è la vittoria, ma il modo in cui abbiamo raggiunto la finale".

Statistiche

Entrambe le squadre sono alla nona finale su 13 edizioni.

La Germania vanta sette successi nel torneo contro i quattro della Spagna.

Germania e Spagna si affrontano in finale per la sesta volta. La Germania si è imposta quattro volte si cinque finora (vincendo ai rigori in tre occasioni), ma l'ultimo precedente ha visto la Spagna imporsi 2-0.