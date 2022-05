Anteprima semifinali Women's EURO Under 17: Germania - Francia, Spagna - Olanda

Giovedì si giocano le semifinali del Campionato Europeo UEFA Under femminile, che non mettono in palio solo un posto nella finale di domenica.

La Germania campione in carica scende in campo per prima contro la Francia a Zenica; quindi, a Sarajevo ci sarà la replica della semifinale del 2019 (ultima edizione completata) tra Spagna e Olanda. Le vincitrici non si sfideranno solo per vincere il trofeo domenica a Sarajevo, ma anche per un posto in Coppa del Mondo FIFA Under 17, che si disputerà in India dall'11 al 30 ottobre. L'ultimo posto in palio verrà aggiudicato domenica a Zenica, dove si affronteranno le due semifinaliste sconfitte.

Prossime partite Semifinali: Giovedì

SF1: Germania - Francia (14:00, Zenica)

SF2: Spagna - Olanda (20:00, Sarajevo) Spareggio Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile: Domenica

Perdente SF1 - Perdente SF2 (14:00, Zenica) Finale: Domenica

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Sarajevo) Orari CET

Germania - Francia

Highlights: Germania - Bosnia ed Erzegovina 2-0

In semifinale per la dodicesima volta, la Germania non ha avuto particolari difficoltà al 13esimo EURO Under 17 femminile disputato, con tre vittorie per 2-0 nel Gruppo A 2-0 (nove consecutive contando anche le qualificazioni). In 11 semifinali, le tedesche hanno vinto otto volte, aggiudicandosi il titolo in sette occasioni. Tuttavia, è stata proprio la Francia a infliggerle unasconfitta ai rigori nel 2011 due anni dopo il successo della Germania contro Les Bleuettes nella stessa fase.

Fra i tanti punti di forza della Germania ci sono i calci piazzati, per la quale la Ct Friederike Kromp attribuisce parte del merito alla vice Melanie Behringer e che hanno contribuito al 2-0 sulla Danimarca alla prima giornata.

Highlights: Francia - Norvegia 1-0

La Francia, come la Germania, ha suggellato la qualificazione con una garad'anticipo battendo Finlandia e Norvegia nel Gruppo B, anche se ha persol'ultima contro la Spagna per 3-0. Tuttavia la Ct Cécile Locatelli, primo capitano dell'Olympique Lyonnais nel 2004, aveva cambiato la squadra per nove undicesimi in vista dellasemifinale.

Friederike Kromp, Ct Germania: "Abbiamo ancora due finali da giocare. Se dimostreremo la nostra forza contro la Francia, penso che vinceremo, perché ovviamente vogliamo arrivare in finale! Sarà sicuramente una grande partita perché anche la Francia ha molte qualità: non per niente è in semifinale".

Statistica: la Germania ha vinto quattro partite della fase finale su sei contro la Francia. Le altre due si sono concluse ai rigori, con una vittoria a testa.

Highlights: Spagna - Francia 3-0

Le tre vittorie della Spagna nella fase a gironi, con 11 gol segnati e zero subiti, per non parlare del bilancio nelle qualificazioni (otto vittorie su otto, 28 gol segnati e solo uno subito), dimostrano l'abilità di una squadra capace di vincere il torneo quattro volte su cinque quando la Germania non ha trionfato. L'Olanda, per contro, ha dovuto recuperare sull'1-1 contro la Danimarca lunedì per soffiare alle loro avversarie il secondo posto nel Gruppo A per differenza reti.

Nell'ultima fase finale (in Bulgaria nel 2019), però, la Spagna arrivava da un 6-0 sul Portogallo, che non aveva subito gol in tutta la stagione (qualificazioni comprese), e ha affrontato un'Olanda che aveva superato la fase a gironi per un solo gol, ma a vincere sono state le olandesi per 3-1.

Highlights: Olanda - Danimarca 1-1

L'Olanda ha esordito a Sarajevo battendo le padrone di casa della Bosnia ed Erzegovina per 8-0, ma nella sconfitta per 2-0 contro la Germania e nel pareggio con la Danimarca, l'allenatore Thomas Oostendorp ha rimpianto le occasioni sprecate. Contro la Germania, Hanna Huizenga, capocannoniere assoluta della competizione con 10 gol, ha subito un infortunio che l'ha estromessa per il resto del torneo, ma Fieke Kroese, migliore marcatrice ex equo alla fase finale grazie alla tripletta alla prima partita, è a quota nove reti.

La Spagna è andata in gol con otto giocatrici diverse in Bosnia ed Erzegovina e, anche dopo aver cambiato formazione contro la Francia, ha giocato un'altra gara molto vivace sul fronte offensivo.

Thomas Oostendorp, Ct Olanda: "Per noi tutto è possibile, ma dobbiamo sfruttare le nostre occasioni, come non è successo contro la Germania e la Danimarca. Speriamo di riuscirci in semifinale, altrimenti dovremo giocare da vera squadra come abbiamo fatto negli ultimi 30 minuti contro la Danimarca."