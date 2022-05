Le finaliste di EURO Under 17 Femminile: Germania - Spagna

Saranno la Germania campione in carica e la Spagna a sfidarsi domenica a Sarajevo nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili.

Entrambe le squadre hanno vinto tutte e quattro le gare disputate nelle fasi finali senza subire nemmeno un gol, confermando il loro predominio a livello continentale. Le due squadre hanno vinto 11 delle 12 precedenti edizioni del torneo e sono entrambe alla loro nona finale, la sesta complessiva che le vede avversarie.

Partite fase a eliminazione diretta Semifinali: Giovedì

(Sarajevo) Spareggi Coppa del Mondo FIFA femminile U17: Domenica

Francia - Olanda (14:00, Zenica) Finale: Domenica

Germania - Spagna (20:00, Sarajevo) Tutti gli orari sono CET

Presentiamo le due squadre che si contenderanno il titolo nella finale di Sarajevo di domenica e che hanno già ottenuto il pass per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile in programma dall'11 al 30 ottobre in India. Il terzo posto dell'Europa nella competizione mondiale sarà deciso dagli spareggi tra le squadre battute in semifinale, domenica a Zenica.

Germania - Spagna

Precedenti nelle fasi finali Finale 2017/18: Germania - Spagna 0-2

Finale 2016/17: Germania - Spagna 0-0 (3-1 dcr)

Fase a gironi 2016/17: Germania - Spagna 4-1

Finale 2015/: Germania - Spagna 0-0 (3-2 dcr)

Fase a gironi 2015/16: Germania - Spagna 2-2

Fase a gironi 2014/15: Germania - Spagna 0-4

Finale 2013/14: Germania - Spagna 1-1 (3-1 dcr)

Fase a gironi 2013/14: Germania - Spagna 0-4

Finale 2008/09: Germania - Spagna 7-0

Germania (campione in carica)

Highlights semifinali: Germania - Francia 1-0

Turno 1: Vincitrice del Gruppo A4 (V4-0 contro Bosnia ed Erzegovina, V3-1 contro Portogallo, V5-0 contro Finlandia)

Turno 2: Vincitrice del Gruppo A5 (V4-0 contro Kosovo, V2-1 contro Slovenia, V3-2 contro Austria)

Fase a gironi: Vincitrice del Gruppo A (V2-0 contro Danimarca, V2-0 contro Olanda, V2-0 contro Bosnia ed Erzegovina)

Semifinale: V1-0 contro Francia

Migliori marcatrici fase finale: Mara Alber, Paulina Platner 2

Migliori marcatrici incluse qualificazioni: Paulina Platner, Alara Sehitler, Marie Steiner 5

Migliori risultati: Vincitori x 7 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19)

Record finali: V7 S1

Precedenti in finale:

2018/19: P1-1, V3-2dcr contro Olanda

2017/18: S0-2 contro Spagna

2016/17: P0-0, V3-1dcr contro Spagna

2015/16: P0-0, V3-2dcr contro Spagna

2013/14: P1-1, V3-1dcr contro Spagna

2011/12: P1-1, V4-3dcr contro Francia

2008/09: V7-0 contro Spagna

2007/08: V3-0 contro Francia

Highlights: Norvegia - Spagna 0-4

Turno 1: Vincitrice del Gruppo A7 (V3-0 contro Irlanda del Nord, V4-0 contro Islanda, V2-1 contro Serbia)

Turno 2: Vincitrice del Gruppo A2 (V6-0 contro Ungheria, V2-0 contro Repubblica Ceca)

Fase a gironi: Vincitrice del Gruppo B (V4-0 contro Norvegia, V4-0 contro Finlandia, V3-0 contro Francia)

Semifinale: V3-0 contro Olanda

Migliori marcatrici fase finale: Jone Amezaga, Carla Camacho, Lucía Corrales, Nina Pou 2

Migliori marcatrici incluse qualificazioni: Carla Camacho 7

Migliori risultati: Vincitori x 4 (2009/10, 2010/11, 2014/15, 2017/18)

Record finali: V4 S4

Precedenti in finale:

2017/18: V2-0 contro Germania

2016/17: P0-0, S1-3dcr contro Germania

2015/16: P0-0, S2-3dcr contro Germania

2014/15: V5-2 contro Svizzera

2013/14: P1-1, S1-3dcr contro Germania

2010/11: V1-0 contro Francia

2009/10: P0-0, V4-1dcr contro Repubblica d'Irlanda

2008/09: S0-7 contro Germania