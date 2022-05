Partite e risultati risultati Europei U17 Femminili 2022

La Germania si è confermata trionfatrice ai Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili superando la Spagna ai rigori nella finale di Sarajevo dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Le due protagoniste della finale di domenica a Sarajevo hanno ottenuto la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile, in programma dall'11 al 30 ottobre in India. A loro si aggiungerà la Francia, vincitrice 2-0 sull'Olanda nello spareggio di Zenica tra le due semifinaliste sconfitte.

Gli stadi

Stadium Grbavica, Sarajevo (Gruppo A, semifinale e finale)

Stadium TC FFBIH, Zenica (Gruppo A, semifinale, spareggio Mondiale)

Stadium Pecara, Široki Brijeg (Gruppo B)

Gradski Stadium Mostar, Mostar (Gruppo B)

Finale:

Highlights semifinali: Spagna - Olanda 3-0

Domenica 15 maggio

Germania - Spagna 2-2 (3-2 dcr)

Spareggio di qualificazione al Mondiale FIFA U17:

Domenica 15 maggio

Francia - Olanda 2-0

Semifinali:

Giovedì 12 maggio

SF1: Germania - Francia 1-0

SF2: Spagna - Olanda 3-0

Fase a gironi:

Highlights semifinali: Germania - Francia 1-0

Lunedì 9 maggio

Gruppo A: Germania - Bosnia-Erzegovina 2-0

Gruppo A: Olanda - Danimarca 1-1

Gruppo B: Spagna - Francia 3-0

Gruppo B: Finlandia - Norvegia 2-1

Venerdì 6 maggio

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Danimarca 0-6

Gruppo B: Spagna - Finlandia 4-0

Gruppo A: Germania - Olanda 2-0

Gruppo B: Francia - Norvegia 1-0

Martedì 3 maggio

Gruppo A: Danimarca - Germania 0-2

Gruppo B: Francia - Finlandia 2-0

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Olanda 0-8

Gruppo B: Norvegia - Spagna 0-4