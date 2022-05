Calendario e risultati Europei femminili U17 del 2022: Spagna, Francia e Germania in semifinale

Spagna, Francia e la Germania campione in carica si sono qualificate per le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili con un turno di anticipo grazie alle vittorie di venerdì.

Nel Gruppo A, la Germania ha bissato il successo 2-0 contro la Danimarca battendo 1-0 l'Olanda. Dal momento che sia l'Olanda che la Danimarca hanno battuto la Bosnia-Erzegovina, i campioni in carica so o certi del primo posto finale e i padroni di casa so o eliminati. La Danimarca dovrà battere l'Olanda lunedì per scavalcarla al secondo posto.

Spagna e Francia, nel frattempo, hanno battuto entrambe Norvegia e Finlandia nel Gruppo B, accedendo alle semifinali. Lo scontro diretto di lunedì stabilirà il primo posto nel girone e gli abbinamenti in semifinale.

Highlights: Germania - Olanda 2-0

Le semifinali si disputeranno giovedì. Le due squadre che raggiungeranno la finale del 15 maggio a Sarajevo otterranno anche la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile in programma dall'11 al 30 ottobre in India, insieme alla vincitrice dello spareggio tra le due semifinaliste sconfitte.

Per la prima volta la Bosnia-Erzegovina ha preso parte a una fase finale UEFA in qualità di organizzatrice.

Gli stadi

Stadium Grbavica, Sarajevo (Gruppo A, semifinale e finale)

Stadium TC FFBIH, Zenica (Gruppo A, semifinale, spareggio Mondiale)

Stadium Pecara, Široki Brijeg (Gruppo B)

Gradski Stadium Mostar, Mostar (Gruppo B)

Orari d'inizio CET

Fase a gironi:

Highlights: Danimarca - Germania 0-2

Martedì 3 maggio

Gruppo A: Danimarca - Germania 0-2

Gruppo B: Francia - Finlandia 2-0

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Olanda 0-8

Gruppo B: Norvegia - Spagna 0-4

Venerdì 6 maggio

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Danimarca 0-6

Gruppo B: Spagna - Finlandia 4-0

Gruppo A: Germania - Olanda 2-0

Gruppo B: Francia - Norvegia 1-0

Highlights: Norvegia - Spagna 0-4

Lunedì 9 maggio

Gruppo A: Germania - Bosnia-Erzegovina (14:00, Sarajevo)

Gruppo A: Olanda - Danimarca (14:00, Zenica)

Gruppo B: Spagna - Francia (20:00, Široki Brijeg)

Gruppo B: Finlandia - Norvegia (20:00, Mostar)



Semifinali:

Giovedì 12 maggio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (14:00, Zenica o 20:00, Sarajevo)

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (14:00, Zenica o 20:00, Sarajevo)

Highlights: Bosnia-Erzegovina - Olanda 0-8

Spareggio di qualificazione al Mondiale FIFA U17:

Domenica 15 maggio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (14:00, Zenica)

Finale:

Domenica 15 maggio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Sarajevo)