Secondo turno Women's EURO Under 17 2021/22: Olanda, Finlandia, Germania e Danimarca alla fase finale

Il secondo turno del nuovo Campionato Europeo femminile UEFA Under 17, in stile UEFA Nations League è in corso e deciderà le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Bosnia-Erzegovina nella fase finale che si disputerà dal 3 al 15 maggio, oltre alle promozioni e retrocessioni tra le leghe A e B. Il sorteggio delle finali si terrà al Hotel Hills a Sarajevo, martedì 5 aprile alle 18:00 CET.

Le qualificate alla fase finale finora Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante)

Danimarca (vincitrice Gruppo A4)

Finlandia (vincitrice Gruppo A1)

Germania (campione in carica, vincitrice Gruppo A5)

Olanda (vincitrice Gruppo A7)

Nella Lega A sono state inserite 28 squadre, comprese le sette promosse dalla Lega B dopo il primo turno in autunno. Le squadre sono state sorteggiate in sette gironi; le vincitrici dei mini tornei in sede unica si qualificheranno alla fase finale, mentre le quarte classificate retrocederanno in Lega B per il primo turno 2022/23.

Le squadre della Lega B (comprese le sette squadre retrocesse dalla Lega A al primo turno) si sfideranno per la promozione in Lega A in sei gironi. Anche la Bosnia-Erzegovina prenderà parte a questa fase, benché il suo posto alla fase finale sia assicurato in veste di nazione ospitante.

Le prime dei gironi raggiungeranno la Bosnia-Erzegovina padrona di casa alla fase finale, che si giocherà dal 3 al 15 maggio.

Le quarte in classifica retrocederanno in Lega B per il primo turno del 2022/23.

La Germania ha vinto l'ultima edizione del torneo nel 2018/19 e sette edizioni su 12. In cerca di una vittoria nella sfida decisiva del girone contro l'Austria, è andata sotto per 2-0 dopo aver perso una giocatrice per espulsione, ma ha rimontato sul 3-2 con tre gol in cinque minuti.

La Spagna ha trionfato quattro volte. L'unica altra vincitrice è stata la Polonia nel 2012/13.

Croazia, Ungheria, Slovacchia e Ucraina sperano di raggiungere la Bosnia-Erzegovina ed esordire alla fase finale.

La Finlandia ha scavalcato l'imbattuta Islanda per la differenza gol Sportsfile via Getty Images

Gruppo A1 (completato)

Qualificato alla fase finale: Finlandia

Altre nel girone: Islanda, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia

Gruppo A2 (7-13 aprile): Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria*, Ucraina

Gruppo A3 (24–30 marzo): Svezia, Norvegia*, Serbia, Romania

Gruppo A4 (completato): Danimarca*

Altre nel girone: Grecia

Non hanno giocato: Russia, Bielorussia

Russia sospesa fino a nuovo avviso

La Germania si è qualificata davanti all'Austria

Gruppo A5 (completato)

Qualificata alla fase finale: Germania

Altre nel girone: Austria, Slovenia, Kosovo*

Gruppo A6 (24–30 marzo): Polonia*, Francia, Inghilterra, Croazia

Gruppo A7 (completato)

Qualificata alla fase finale: Olanda

Altre nel girone: Portogallo*, Italia, Montenegro

*Nazione ospitante

Le vincitrici dei gironi e le seconde con i migliori risultati contro le prime e terze vengono promosse in Lega A per il primo turno del 2022/23.

La sfida tra Israele e Isole Faroe Israel Football Association

Gruppo B1 (completato)

Promossa in Lega A: Irlanda del Nord

Seconda: Israele*

Nel girone anche: Lussemburgo, Isole Faroe

Gruppo B2 (completato)

Promossa in Lega A come prima del girone: Turchia

Seconda: Lettonia

Altre nel girone: Armenia*

Non ha giocato: Galles

Gruppo B3 (completato)

Promossa in Lega A come prima del girone: Scozia

Seconda: Albania*

Altre nel girone: Azerbaigian, Macedonia del Nord

Gruppo B4 (completato)

Promossa in Lega A come prima del girone: Estonia

Seconda: Bulgaria*

Altre nel girone: Georgia

Gruppo B5 (completato)

Promossa in Lega A come prima del girone: Svizzera

Seconda: Lituania

Altre nel girone: Kazakistan

Il Belgio tornerà in Lega A per il Turno 1 della prossima stagione Football Association of Bosnia and Herzegovina

Gruppo B6 (completo)

Promossa in Lega A come prima del girone: Belgio

Seconda: Bosnia-Erzegovina* (nazione ospitante fase finale)

Altre nel gruppo: Moldavia

*Nazione ospitante

Composizione delle leghe dopo il primo turno

Lega A

Vincitrici dei gironi primo turno: Repubblica d'Irlanda (Gruppo A1), Olanda (A2), Svezia (A3), Germania (A4, detentrice), Polonia (A5), Danimarca (A6), Spagna (A7)

Seconde classificate nei gironi del primo turno: Norvegia (A1), Repubblica Ceca (A2), Francia (A3), Portogallo (A4), Russia (A5), Austria (A6), Islanda (A7)

Terze classificate nei gironi del primo turno: Ungheria (A1), Slovenia (A2), Italia (A3), Finlandia (A4), Inghilterra (A5), Grecia (A6), Serbia (A7)

Promosse dalla Lega B: Bielorussia (miglior seconda), Croazia, Kosovo, Montenegro, Romania, Slovacchia, Ucraina

La Bosnia ed Erzegovina ha disputato entrambi i turni anche se ha un posto garantito come nazione ospitante

Lega B

Retrocesse dalla Lega A: Belgio, Bosnia-Erzegovina (padrone di casa della fase finale), Bulgaria, Irlanda del Nord, Scozia, Svizzera, Galles

Seconde classificate nei gironi del primo turno: Lituania (B2), Estonia (B3), Israele (B4), Turchia (B5), Azerbaigian (B6)

Terze classificate nei gironi del primo turno: Lussemburgo (B1), Kazakistan (B2), Macedonia del Nord (B3), Isole Faroe (B4), Lettonia (B5), Albania (B6)

Quarte classificate nei gironi del primo turno: Georgia (B1), Armenia (B2), Moldavia (B3)