Guida al primo turno di EURO Under 17 femminile 2021/22

Il primo turno del nuovo Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA, che avrà un formato simile alla UEFA Nations League, inizia il 23 settembre con 49 squadre in gara (record).

Il nuovo format sostituisce i vecchi turni di qualificazione ed elite e prevede sempre mini tornei in un'unica sede. Ora, però, ci saranno due leghe con promozioni e retrocessioni che condurranno alla fase finale a otto squadre del 2022 in Bosnia-Erzegovina (che parteciperà ai due turni ma è qualificata di diritto alla fase finale). La competizione torna dopo la cancellazione delle edizioni 2019/20 e 2020/21 per la pandemia di COVID-19.

Sorteggio primo turno

Lega A

Gruppo A1 (9–15 ottobre): Norvegia*, Repubblica d'Irlanda, Ungheria, Bulgaria

Gruppo A2 (29 settembre–5 ottobre): Olanda*, Repubblica Ceca, Slovenia, Scozia

Gruppo A3 (22–28 ottobre): Italia, Francia, Svezia*, Galles

Gruppo A4 (8–14 novembre): Germania (campione in carica), Finlandia, Portogallo*, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante fase finale)

Gruppo A5 (4–10 ottobre): Inghilterra, Polonia*, Belgio, Russia

Gruppo A6 (6–12 ottobre): Danimarca, Austria, Svizzera, Grecia*

Gruppo A7 (24–30 settembre): Spagna, Serbia*, Islanda, Irlanda del Nord

LEGA B

Gruppo B1 (24–30 settembre): Bielorussia, Georgia, Kosovo, Lussemburgo*

Gruppo B2 (23–29 settembre): Lituania, Croazia*, Armenia, Kazakistan

Gruppo B3 (27 settembre–3 ottobre): Ucraina, Estonia*, Moldavia, Macedonia del Nord

Gruppo B4 (8–14 novembre): Slovacchia* Israele, Isole Faroe

Gruppo B5 (30 settembre–6 ottobre): Turchia*, Romania, Lettonia

Gruppo B6 (24–30 settembre): Azerbaigian, Montenegro, Albania*

*Nazioni che ospiteranno i mini tornei

Format della competizione



Il primo turno deciderà le squadre promosse e retrocesse in attesa del secondo turno, che si disputerà nella primavera del 2022.

Promozione

Dalla Lega B alla Lega A: le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda.

Retrocessione

Dalla Lega A alla Lega B: le sette quarte classificate nei gironi.

Il sorteggio del secondo turno si terrà alla fine del 2021. Le sette vincitrici dei gironi della Lega A raggiungeranno la Bosnia-Erzegovina alla fase finale, in programma dal 3 al 15 maggio 2022. Sono anche previste promozioni e retrocessioni tra le Leghe A e B in vista del primo turno 2022/23. Le teste di serie al sorteggio del secondo turno saranno determinate dalla posizione finale di ogni squadra al primo turno.