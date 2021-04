Estonia, Svezia e Isole Faroe ospiteranno EURO Under 17 femminile nel 2023, 2024 e 2025

Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Montreux (Svizzera), ha designato Estonia, Svezia e Isole Faroe quali nazioni che ospiteranno la fase finale del Campionato Europeo Under 17 femminile nel 2023, 2024 e 2025.

L'Estonia è alla prima fase finale femminile, anche se ha già organizzato EURO Under 19 maschile nel 2012. Svezia e Isole Faroe dovevano ospitare le fasi finali Under 17 femminili del 2020 e 2021, cancellate per la pandemia di COVID-19.

Entrambe le nazioni ospiteranno la competizione per la prima volta, anche se la Svezia ha grande esperienza avendo già organizzato UEFA Women’s EURO 2013. La Bosnia-Erzegovina era stata precedentemente selezionata come nazione ospitante per il 2022.