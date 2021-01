Cancellato EURO Under 17 femminile 2020/21

In linea con le precedenti decisioni e sulla base di un costante monitoraggio dell'evoluzione della pandemia di Covid-19 e del suo impatto sulle competizioni UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso, dopo aver consultato tutte le 55 federazioni affiliate, di annullare e/o posticipare alcune delle competizioni 2020/21 che riguardano le nazionali giovanili, tenendo conto dei tempi e della situazione specifica di ogni competizione e categoria di età.

Con l'attuale situazione epidemiologica in molte parti d'Europa che rende irrealistico il regolare svolgimento delle competizioni giovanili nei primi mesi del 2021, in particolare con i minori costretti a viaggiare su aerei di linea per spostarsi a livello internazionale, e con le attività giovanili ancora sospese in diversi paesi del continente, tutte le federazioni nazionali hanno convenuto che sarebbe difficile avere a disposizione giocatori in forma e allenati, se le competizioni internazionali dovessero riprendere troppo presto.

Secondo questi principi, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare il Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA 2020/21.