Guida al turno di qualificazione Women's U17 2020/21

Il turno di qualificazione dei Campionati Europei femminili UEFA Under 17 del 2020/21 inizia a febbraio con le 48 squadre partecipanti che scenderanno in campo per contendersi la qualificazione alla fase finale di maggio nelle Isole Faroe.



Gironi turno di qualificazione

Gruppo 1: Finlandia, Ungheria, Turchia (nazione ospitante), Israele

Gruppo 2: Germania, Belgio, Azerbaijan, Malta (nazione ospitante)

Gruppo 3: Repubblica d'Irlanda, Portogallo (nazione ospitante), Galles, Macedonia del Nord

Gruppo 4: Danimarca, Svizzera (nazione ospitante), Slovacchia, Kazakistan

Gruppo 5: Spagna, Russia, Bulgaria (nazione ospitante), Armenia

Gruppo 6: Inghilterra, Slovenia, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Moldavia

Gruppo 7: Francia, Islanda, Ucraina, Estonia (nazione ospitante)

Gruppo 8: Polonia, Serbia, Croazia (nazione ospitante), Montenegro

Gruppo 9: Olanda, Svezia, Romania, Albania (nazione ospitante)

Gruppo 10: Italia, Scozia, Bielorussia (nazione ospitante), Lettonia

Gruppo 11: Norvegia, Repubblica Ceca, Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Georgia

Gruppo 12: Austria, Grecia, Lituania (nazione ospitante), Kosovo

• Le 12 vincitrici dei gironi e le due seconde con i risultati migliori contro le prime e terze del proprio girone accederanno agli spareggi di marzo.

• Le sette vincitrici del turno elite raggiungeranno la nazionale delle Isole Faroe in quanto nazione ospitante della fase finale che si giocherà dal 2 al 14 maggio.