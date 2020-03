Rinviata la fase finale Europei Under 17 femminili

Alla luce dell'attuale situazione causata dal coronavirus in tutta Europa, e in seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA di rinviare tutte le partite e i tornei europei di calcio/futsal, la fase finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA 2019/20 è rinviata a data da destinarsi.

Ulteriori informazioni sul nuovo calendario della competizione saranno comunicate a tempo debito, dopo un'attenta valutazione di tutte le alternative.