Cancellata la fase finale Europei Under 17 femminili 2020

Alla luce dell'attuale situazione causata dal coronavirus in tutta Europa, e in seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA di rinviare tutte le partite e i tornei europei, la fase finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA 2019/20, in programma a maggio in Svezia e valevole anche come qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile, è stata cancellata.

Al fine di alleviare l'onere operativo e finanziario aggiuntivo per le federazioni nazionali - causato dalle condizioni che incidono su viaggio e alloggio, nonché i test per salvaguardare la salute degli atleti e ridurre al minimo qualsiasi potenziale rischio di diffusione dell'infezione - è stata presa la seguente decisione in merito al Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili 2019/20, originariamente programmati dal 9 al 22 maggio in Svezia, e poi rinviati a ottobre (con il turno elite a settembre):