Europei femminili U17: le qualificate dopo il turno elite

Il turno elite del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile ha decretato le squadre che andranno in Lituania per la fase finale.

• Le sette vincitrici dei gironi si sono unite alla Lituania alla fase finale, in programma dal 9 al 21 maggio. Il sorteggio si svolgerà venerdì alle 9.00 CET al Kaunas State Musical Theatre.

• Le prime tre classificate alla fase finale si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2018, in programma dal 13 novembre all'1 dicembre in Uruguay.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2017

Le qualificate alla fase finale

Gruppo 1: Olanda

Gruppo 2: Finlandia

Gruppo 3: Spagna

Gruppo 4: Italia

Gruppo 5: Inghilterra

Gruppo 6: Polonia

Gruppo 7: Germania* (campione in carica)

Nazione ospitante: Lituania

• La spagnola Claudia Pina ha segnato in tutte le gare di qualificazione per un totale di 15 gol che, aggiunti ai cinque segnati prima di questa stagione, le consentono di eguagliare Vivianne Miedema come miglior realizzatrice di tutti i tempi a quota 20 reti.

• Finlandia e Lituania fanno il loro esordio alla fase finale.

• La Germania insegue il terzo titolo consecutivo, il settimo in totale. La Spagna, che dopo l'ampliamento a otto squadre nel 2013/14 ha sempre raggiunto la finale, ha vinto la competizione tre volte, mentre la Polonia è l'unica altra squadra campione.