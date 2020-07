Chi partecipa alle fasi finali UEFA di questa estate?

Un'estate calda e ricca di competizioni UEFA per nazionali inizierà già la prossima settimana con le fasi finali degli Europei Under 17 femminili e maschili. Tra le sei fasi finali, che vedranno la partecipazione di 31 delle 55 federazioni affiliate UEFA, ci saranno anche i Campionati Europei UEFA Under 21 e UEFA Women's EURO 2017.

L'Inghilterra è riuscita a qualificarsi in tutte e sei le competizioni, mentre la Germania potrebbe emulare gli inglesi (dato che le qualificazioni per la competizione U19 femminile sono ancora in corso). Le Isole Faroe invece parteciperanno per la prima volta a una fase finale dopo la qualificazione della squadra maschile U17 in Croazia.

Quando si giocano i tornei e chi partecipa?



Campionati Europei Femminili UEFA Under 17 (Repubblica Ceca)

2–14 maggio, segui @UEFAWomensEURO/#WU17EURO

Repubblica Ceca (nazione ospitante), Inghilterra, Francia, Germania (detentori), Olanda, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Spagna

Campionati Europei UEFA Under 17 (Croazia)

3–19 maggio, segui @UEFAcom/#U17EURO

Bosnia-Erzegovina, Croazia (nazione ospitante), Inghilterra, Isole Faroe, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Serbia, Spagna, Turchia, Ucraina

Campionati Europei UEFA Under 21 (Polonia)

16–30 giugno, segui @UEFAUnder21/#U21EURO

Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Germania, Italia, ERJ Macedonia, Polonia (nazione ospitante), Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia (detentori)

Campionati Europei UEFA Under 19 (Georgia)

2–15 luglio, segui @UEFAcom/#U19EURO

Bulgaria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Georgia (nazione ospitante), Germania, Olanda, Portogallo, Svezia

UEFA Women's EURO 2017 (Olanda)

16 luglio–6 agosto, segui @UEFAWomensEURO/#WEURO2017

Austria, Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania (detentori), Islanda, Italia, Olanda (nazione ospitante), Norvegia, Portogallo, Russia, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera

Campionati Europei Femminili UEFA Under 19 (Irlanda del Nord)

8–20 agosto, segui @UEFAWomensEURO/#WU19EURO

Inghilterra, Italia, Olanda, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Scozia + 3 posti da confermare

Chi partecipa a quante competizioni? (max: 6)

6

Inghilterra (WU17, U17, U21, U19, WEURO, WU19)



5

Germania (WU17, U17, U21, U19, WEURO)*

Olanda (WU17, U17, U19, WEURO, WU19)

4

Italia (U17, U21, WEURO, WU19)

Spagna (WU17, U17, U21, WEURO)*

3

Repubblica Ceca (WU17, U21, U19)

Francia (WU17, U17, WEURO)*

Norvegia (WU17, U17, WEURO)

Portogallo (U21, U19, WEURO)

Scozia (U17, WEURO, WU19)

Svezia (U21, U19, WEURO)

2

Danimarca (U21, WEURO)

Repubblica d'Irlanda (WU17, U17)

Serbia (U17, U21)

1

Austria (WEURO)

Belgio (WEURO)*

Bosnia-Erzegovina (U17)

Bulgaria (U19)

Croazia (U17)

Isole Faroe (U17)

ERJ Macedonia (U21)

Georgia (U19)

Ungheria (U17)*

Islanda (WEURO)*

Irlanda del Nord (WU19)

Polonia (U21)*

Russia (WEURO)*

Slovacchia (U21)

Svizzera (WEURO)*

Turchia (U17)

Ucraina (U17)

*Ancora in corsa per qualificarsi a WU19: Belgio, Francia (detentori), Germania, Ungheria, Islanda, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera

WEURO=UEFA Women's EURO, U21=Campionati Europei UEFA Under 21, U19=Campionati Europei UEFA Under 19, U17=Campionati Europei UEFA Under 17, WU19=Campionati Europei Femminili UEFA Under 19, WU17=Campionati Europei Femminili UEFA Under 17