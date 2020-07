Le nazioni più titolate nei tornei UEFA

Con l'esordio di oggi a UEFA Futsal EURO, la Germania ha l'opportunità di diventare la prima nazione a vincere tutti i trofei UEFA per nazionali.

La UEFA organizza otto competizioni per nazionali in tutto. Il totale comprende i campionati europei maschili e femminili, i vari europei di categoria e UEFA Futsal EURO. A questi si sommano due tornei estinti: la Coppa UEFA dilettanti, svoltasi negli anni '60 e '70, e il Campionato Europeo Under 21 UEFA di futsal, disputato solo nel 2008 e vinto dalla Russia.

Quali sono le nazioni che hanno conquistato il maggior numero di trofei? Quali sono le più vicine ad aggiudicarseli tutti e otto? Scopriamolo insieme...

Statistiche

• La Spagna ha vinto il maggior numero di trofei UEFA per nazionali, 35 tra calcio e futsal, e deve solo vincere l'europeo femminile per fare il grande slam (parteciperà alla fase finale del 2017).

• Nel calcio, la Germania ha 30 titoli contro i 28 della Spagna, e le manca solo UEFA Futsal EURO per conquistare tutti i titoli.

• Nel 2017 si disputeranno queste competizioni: i Campionati Europei UEFA Under 21, U19, U17, i Campionati Femminili U19 e U17, UEFA Women's EURO.

• Prossime edizioni: UEFA Futsal EURO 2018, UEFA EURO 2020.

Maggior numero di trofei: EURO, U21, U19, U17, WEURO, WU19, WU17, FEURO, FU21, AMA



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il 35esimo titolo della Spagna: UEFA Futsal EURO 2016

1 Spagna 35 (3, 4, 8, 8, 0, 1, 3, 7, 0, 1)

2 Germania 30* (3, 1, 3, 3, 8, 6, 5, 0, 0, 1**)

3 Francia 16 (2, 1, 7, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0)

4 Russia 12**** (1, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0)

5 Italia 11 (1, 5, 1***, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0)

6 Portogallo 9 (1, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

7= Inghilterra 6 (0, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)

7= Olanda 6 (1, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)

*Incl. Germania Ovest

**Coppa UEFA dilettanti 1974 a pari merito con la Jugoslavia, che l'ha vinta anche nel 1978

***Il totale dell'Italia non comprende il titolo Under 16 del 1987, annullato

****Incl. Unione Sovietica

Record per ciascuna competizione in grassetto

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli maschili e femminili (maggiori e giovanili)

Germania (29)

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli maschili (maggiori e giovanili )

Spagna (23)

Francia (11)

Germania (10)

Russia (9)

Italia (8)

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli maschili Under 21/giovanili

Spagna (20)

Russia (8)

Francia (8)

Germania (7)

Italia (7)

Inghilterra (5)

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli femminili maggiori e giovanili

Germania (19)

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli femminili giovanili

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Ultimo trionfo femminile della Spagna: Europeo Undere 19 del 2015

Germania (11)

Spagna (4)

Nazioni che hanno vinto tutti i titoli maggiori nel calcio e nel futsal

Spagna (10)

Italia (3)

Russia (2)

Legenda: EURO=Campionato Europeo UEFA, U21=U23+21, U19=U18+U19, U17=U16+U17, WEURO=UEFA Women's EURO, WU19/WU17=Europeo femminile U19+U18/U17, FEURO=UEFA Futsal EURO, FU21=Europeo di futsal Under 21, AMA=Coppa UEFA dilettanti, In corsivo=torneo estinto

• L'Europeo Under 21 è stato Under 23 nel 1972, 1974 e 1976.

• I tornei Under 19 maschili e femminili sono stati Under 18 fino al 2001. Nello stesso periodo, l'Europeo Under 17 è stato Under 16.

Anni di attività

EURO: dal 1960, ogni quattro anni (14 edizioni)

U21: dal 1972, ogni due anni (23 edizioni)

U19: dal 1981, ogni anno (35 edizioni)

U17: dal 1982, attualmente ogni anno (33 edizioni)

WEURO: dal 1984, attualmente ogni quattro anni (11 edizioni)

WU19: dal 1998, ogni anno (18 edizioni)

WU17: dal 2008, ogni anno (9 edizioni)

FEURO: dal 1996, ogni due anni (10 edizioni)

FU21: solo nel 2008

AMA: solo nel 1967, 1970, 1974 e 1978