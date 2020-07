Chi sono i capocannonieri delle competizioni UEFA del 2016?

I vincitori dei premi UEFA come Best Player in Europe maschile e femminile per il 2015/16 occupano i primi due posti della classifica dei gol fatti in competizioni UEFA negli ultimi 12 mesi, con Ada Hegerberg in leggerissimo vantaggio su Cristiano Ronaldo.

Hegerberg ha segnato nove gol in UEFA Women's Champions League, altri sette nelle qualificazioni a UEFA Women's EURO e due negli spareggi europei per il torneo Olimpico femminile, per un totale di 18 in un anno.

Ronaldo invece ne ha segnati 17: sette in UEFA Champions League, tre nella cavalcata vincente di UEFA EURO 2016 col Portogallo e ne ha attualmente messi a segno sette nelle Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2018.

Il capocannoniere di UEFA EURO 2016, Antoine Griezmann, è a quota 13 gol insieme a Lionel Messi, ma per l'asso del Barcellona non contano i gol segnati con la nazionale argentina ai fini del conteggio totale UEFA. Aritz Aduriz dell'Athletic Club è in buona posizione grazie alla vittoria della classifica marcatori di UEFA Europa League della passata stagione, e ai cinque gol segnati in una partita della fase a gironi di questa edizione.

Cinque in una partita è un bottino niente male, ma la 16enne Joëlle Smits ha migliorato di due gol lo score di Aduriz segnando sette reti nella vittoria per 11-0 dell'Olanda nelle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Femminili Under 17 sulla Bulgaria. L'olandese ha segnato 12 gol in appena cinque partite, distribuiti in 294 minuti - un'incredibile media-gol di una rete ogni 24,5 minuti!

Chi fa parte della tua Squadra dell'Anno?

Infine una menzione speciale per Jean-Kévin Augustin, talento della settimana di UEFA.com dell'estate del 2015. Il 19enne francese quest'anno è passato dall'Under 19 all'U21 e ha giocato col Paris in UEFA Youth League e UEFA Champions League, esordendo dalla panchina nei minuti di recupero.

18+17=35: Cristiano Ronaldo e Ada Hegerberg ©AFP/Getty Images

Capocannonieri in competizioni UEFA nel 2016

18: Ada Hegerberg (Lyon e Norvegia) – 9 UWCL, 7 WEURO, 2 WOLT

17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) – 7 UCL, 3 EURO, 7 EQ

15: Robert Lewandowski (Bayern and Poland) – 7 UCL, 1 EURO, 7 EQ

14: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg e Ungheria) – 10 UWCL , 4 WEURO

13: Antoine Griezmann (Atlético Madrid e Francia) – 6 UCL , 6 EURO, 1 EQ

13: Lionel Messi (Barcellona) – 13 UCL

12: Joëlle Smits (Olanda) – 12 WU17

11: Eugénie Le Sommer (Lyon e Francia) – 8 WUCL, 3 WEURO

11: Aritz Aduriz (Athletic Club e Spagna) – 10 UEL, 1 EQ

11: Lucia García Córdoba (Spagna) – 11 WU17

10: Jean-Kévin Augustin (Paris e Francia) – 2 UYL, 2 U21, 6 U19

10: Veronica Boquete (Paris e Spagna) – 2 WUCL , 8 WEURO

10: José Gomes (Benfica, Portogallo) – (1 UYL, 9 U17)

Jean-Kévin Augustin ©Sportsfile

Key

EQ: Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2018

EURO: UEFA EURO 2016

UCL: UEFA Champions League

UEL: UEFA Europa League

UYL: UEFA Youth League

U21: Campionati Europei UEFA Under 21

U19: Campionati Europei UEFA Under 19

WEURO: Qualificazioni per UEFA Women's EURO 2017

WOLT: Spareggi europei per il torneo Olimpico femminile

WUCL: UEFA Women's Champions League

WU17: Campionati Europei femminili UEFA Under 17