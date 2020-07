Under 17 Femminile - Venerdì il sorteggio per le fasi finali Under 17 Femminili - Notizie

Venerdì il sorteggio per le fasi finali Under 17 Femminili

Intro articolo Il sorteggio si svolgerà alle 10.00CET di venerdì a Pilsen: alla Repubblica ceca padrona di casa si uniranno la Germania campione in carica, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, la Norvegia, la Repubblica d'Irlanda e la Spagna. Contenuti top media Venerdì il sorteggio per le fasi finali Under 17 Femminili ©Getty Images for UEFA Corpo articolo Il sorteggio per le fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili si svolgerà venerdì alle 10.00CT presso il Park Hotel di Pilsen, la città che ospiterà la finale. Chi si è qualificato?

Vincitrici del turno elite: Inghilterra, Francia, Olanda, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Spagna

Migliore seconda classificata: Germania (campione in carica)

Hosts: Czech Republic I risultati del turno elite

Procedura di sorteggio

La Repubblica ceca verrà collocata in posizione uno nel Gruppo A. Il resto delle squadre verrà sorteggiato senza l'utilizzo delle teste di serie. Il programma delle fasi finali

Fase a gironi: 2, 5 e 8 maggio (Pilsen, Pribam, Domazlice, Prestice)

Semifinali: 11 maggio (Domazlice, Pribam: seconda semifinale in diretta su Eurosport)

Finale: 14 maggio (Pilsen: in diretta su Eurosport) Accrediti

Per richiedere gli accrediti inviare un'email a echwu17accreditation@fotbal.cz entro il 27 aprile.