Sorteggio turno elite EURO Under 17 Femminile

La Germania, trionfatrice agli ultimi Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili, sfiderà Repubblica d'Irlanda, Islanda e Azerbaigian nel turno elite. Il sorteggio, svoltosi a Nyon, è stato effettuato da Rikke Nygård, capitano della Norvegia alle scorse fasi finali e premiata con il trofeo Respect Fair Play ricevuto a nome di tutta la squadra.

Sorteggio turno elite

Gruppo 1 (23–29 marzo): Olanda*, Belgio, Portogallo, Romania

Gruppo 2 (22–28 marzo): Svezia, Francia*, Scozia, Finlandia

Gruppo 3 (8–14 marzo): Spagna, Danimarca, Russia, Israele*

Gruppo 4 (23–29 marzo): Ungheria*, Serbia, Repubblica ceca, Italia



Gruppo 5 (25–31 marzo): Inghilterra, Norvegia*, Svizzera, Slovenia

Gruppo 6 (19–25 marzo): Austria, Polonia, Bosnia-Erzegovina*, Turchia

Gruppo 7 (22–28 marzo): Germania* (campione in carica), Repubblica d'Irlanda, Islanda, Azerbaigian

*Squadra ospitante

• Azerbaigian e Israele sono approdate per la prima volta a questa fase.

• Le sette vincitrici dei gironi parteciperanno alle fasi finali insieme alla Lituania padrona di casa dal 9 al 21 maggio.

• Le prime tre classificate alle fasi finali si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile 2018, in programma dal 13 novembre al 1 dicembre in Uruguay.