Anteprima finale: Germania - Spagna

Domenica Germania e Spagna si affrontano per la quarta volta nelle ultime nove edizioni nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 femminili.

GERMANIA (campioni in carica)

Miglior performance: vincitrice 2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16

Fase di qualificazione: Lettonia 6-0, Galles 6-0, Turchia 4-0 (Vincitrice Gruppo 7)

Fase elite: Italia 3-1, Inghilterra 1-2, Polonia 4-0 (qualificata come miglior seconda)

Cammino verso la finale: Spagna 4-1, Francia 2-1, Repbblica ceca 5-1, Norvegia 1-1 (3-2 ai rigori)

Migliori marcatori (qualificazioni e fase finale): Nicole Anyomi 7, Melissa Kössler 5

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda gli highlights della finale 2016

Anouschka Bernhard, Ct Germania

Non vediamo l'ora di scendere in campo in questa finale, meno di affrontare una squadra forte come la Spagna. Sarà un'altra emozionante sfida. E' stata una lunga strada per arrivare fin qui, una girandola di emozioni culminata con i calci di rigore solo pochi giorni fa.

SPAGNA

Miglior performance: vincitrice 2009/10, 2010/11, 2014/15

Fase di qualificazione: di diritto

Fase elite: Portogallo 6-1, Islanda 3-0, Svezia 1-1 (Vincitrice Gruppo 6)

Cammino verso la finale: Germania 1-4, Repubblica ceca 5-1, Francia 1-1, Olanda 2-0

Migliori marcatori (qualificazioni e fase finale): Claudia Pina 5, Carla Piqueras Bautista 4

La Spagna festeggia l'approdo in finalel ©Sportsfile

María Antonia Is, Ct Spagna

E' fantastico per tutte quante essere in finale agli Europei e penso che ci siano arrivate le due squadre più forti. E' la ripetizione della sfida dell'anno scorso, ma ci auguriamo vada diversamente. Le ragazze sono molto cariche. Giocheremo con grande umiltà, sapendo di affrontare le campionesse d'Europa in carica.