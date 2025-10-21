Classifica marcatrici Women's Nations League 2025: Morávková, Thompson, Baltimore, Schüller, Wullaert
Tamara Morávková (Slovacchia) e Amy Thompson (Lussemburgo) sono state le capocannoniere della fase a leghe di UEFA Women's Nations League 2025, mentre Sandy Baltimore (Francia), Lea Schüller (Germania) e Tessa Wullaert (Belgio) hanno guidato la classifica marcatrici della Lega A.
Classifica marcatrici generale di Women's Nations League 2025
6 Tamara Morávková (Slovacchia)
6 Amy Thompson (Lussemburgo)
5 Sandy Baltimore (Francia)
5 Fortesa Berisha (Albania)
5 Zara Kramžar (Slovenia)
5 Nikola Rybanská (Slovacchia)
5 Lea Schüller (Germania)
5 Katerina Svitková (Cechia)
5 Antri Violari (Cipro)
5 Tessa Wullaert (Belgio)
Migliori marcatrici Lega A
5 Sandy Baltimore (Francia)
5 Lea Schüller (Germania)
5 Tessa Wullaert (Belgio)
4 Aggie Beever-Jones (Inghilterra)
4 Selina Cerci (Germania)
4 Esther González (Spagna)
4 Clàudia Pina (Spagna)
4 Karolina Lea Vilhjalmsdottir (Islanda)
Migliori marcatrici Lega B
5 Fortesa Berisha (Albania)
5 Zara Kramžar (Slovenia)
5 Katerina Svitková (Cechia)
4 Sofija Krajšumović (Bosnia ed Erzegovina)
4 Ewa Pajor (Polonia)
4 Lara Prašnikar (Slovenia)
Migliori marcatrici Lega C
6 Tamara Morávková (Slovacchia)
6 Amy Thompson (Lussemburgo)
5 Zara Kramžar (Slovenia)
5 Nikola Rybanská (Slovacchia)
5 Antri Violari (Cipro)
Triplette o più in Women's Nations League 2025
4 gol
Tamara Morávková (Gibilterra - Slovacchia 0-8) 04/04/2025, Lega C
3 gol
Lara Kazanchian (Armenia - Liechtenstein 6-1), 21/02/2025, Lega C
Armisa Kuć (Montenegro - Lituania 3-1), 25/02/2025, Lega C
Selina Cerci (Germania - Scozia 6-1) 08/04/2025, Lega A
Karolina Lea Vilhjalmsdottir (Islanda - Svizzera 3-3) 08/04/2025, Lega A
Aggie Beever-Jones (Inghilterra - Portogallo 6-0) 30/05/2025, Lega A
Esther González (Belgio - Spagna 1-5) 30/05/2025, Lega A
Nikola Rybanská (Slovacchia - Gibilterra 11-0) 30/05/2025, Lega C
Stina Blackstenius (Svezia - Danimarca 6-1) 03/06/2025, Lega A