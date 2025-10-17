Anteprima semifinali Women's Nations League: Germania-Francia, Spagna-Svezia

Le semifinali di UEFA Women's Nations League 2025, con gare d'andata e ritorno, inizieranno martedì quando le campionesse in carica della Spagna affronteranno la Svezia, e la Germania giocherà contro la Francia.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle semifinali, le cui gare di ritorno si giocheranno martedì 28 ottobre. Le finali per il primo e terzo posto si giocheranno il 28 novembre e 2 dicembre. Le quattro squadre qualificate hanno vinto i propri gironi all'inizio di quest'anno.

Conosciamo le squadre della fase finale: le statistiche

Non sono mancate le grandi partite tra queste due squadre negli ultimi tempi, basti pensare all'epico quarto di finale di UEFA Women's EURO 2025 di luglio, in cui una Germania con tante assenze per infortunio ha battuto la Francia ai rigori dopo un pareggio per 1-1 ai supplementari. La Germania ha eliminato la Francia anche nelle semifinali di UEFA Women's EURO 2022, ma sono state le Bleues ad avere la meglio quando si sono incontrate nel febbraio 2024 in semifinale della prima UEFA Women's Nations League, quando hanno vinto 2-1 a Décines prima di perdere contro la Spagna in finale.

Le squadre tornano in campo per la prima volta dopo WEURO. La Germania - che già più di una settimana prima della partita ha venduto oltre 33.000 biglietti - riaccoglie in squadra la capitana Giulia Gwinn, esclusa all'inizio della fase finale in Svizzera, e, dopo una lunga assenza, Lena Oberdorf. Il portiere Ann-Katrin Berger (eroe dei quarti di finale di WEURO), i difensori Rebecca Knaak e Sophia Kleinherne e l'attaccante Giovanna Hoffmann sono tutti infortunate, mentre entrano nel giro della nazionale Laura Dick, Camilla Küver e Shekiera Martinez.

Quarti di finale Women's EURO 2025: Francia - Germania 1-1 (5-6 dcr)

La prima edizione della Nations League è stata anche la prima apparizione della Francia in una grande fase finale femminile a livello maggiore. L'allenatrice Laurent Bonadei ha scelto otto giocatrici sotto i 23 anni nella rosa di 26, con le forti centrocampiste Sandie Toletti e Amel Majri che hanno annunciato il loro ritiro dalla nazionale. Wassa Sangaré che ha vinto WEURO U17 del 2023 e ha raggiunto la finale di WEURO U19 nel 2025, è alla prima convocazione, così come Kysha Sylla, mentre Laurina Fazer e Inès Benyahia sono state richiamate dopo lunghe assenze.

Semifinale UEFA Women's Nations League 2023/24: Francia - Germania 2-1 ﻿

Dopo aver vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023, la Spagna si è aggiudicata la prima edizione di UEFA Women's Nations League, ma non è riuscita a vincere la terza importante competizione avendo perso ai rigori la finale di Women's EURO 2025 contro l'Inghilterra. Dopo la partenza dell'allenatore Montse Tomé è subentrata l'ex nazionale Sonia Bermúdez, che dopo aver fatto la gavetta nelle giovanili, venerdì sarà alla sua prima partita sulla panchina della nazionale maggiore.

Bermúdez ha richiamato in nazionale Mapi León e la capocannoniera di tutti i tempi Jenni Hermoso. L'infortunio di Patri Guijarro, avvenuto in settimana, ha portato alla convocazione di Clara Serrajordi, una delle tre giocatrici esordienti insieme a Eunate Astralaga e Lucía Corrales. Spicca anche il rientro di Fiamma, mentre a prendere le redini del centrocampo ci sarà Laia Aleixandri.

Finale Women's Nations League 2023/24: Spagna - Francia 2-0 ﻿

La Svezia è l'unica delle quattro a non aver raggiunto le Finals nel 2023/24, avendo in quell'occasione perso in casa e in trasferta contro la Spagna nel suo girone, non molto tempo dopo aver perso la semifinale del Mondiale femminile FIFA per 2-1 contro le spagnole. Sulla panchina delle svedesi ci sarà Tony Gustavsson, dato che l'ultima partita del regno di otto anni di Peter Gerhardsson è stata ai quarti di finale di Women's EURO (sconfitta ai rigori contro l'Inghilterra).

﻿Gustavsson ha trascorso i suoi primi mesi da allenatore in giro per l'Europa per valutare possibili calciatrici da convocare. Ha incluso Linda Sembrant e Kosovare Asllani, nonostante entrambe sembrino decise a lasciare la nazionale. Il nuovo allenatore ha riconvocato anche Anna Sandberg, Felicia Schröder, Rosa Kafaji, Monica Jusu Bah ed Evelyn Ijeh, che non hanno partecipato a Women's EURO, oltre al portiere Moa Ohman e al difensore Elma Junttila Nelhage.