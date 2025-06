Spareggi promozione e retrocessione Women's Nations League

Sono stati definiti gli spareggi promozione e retrocessione della UEFA Women's Nations League, che si giocheranno con gare di andate e ritorno il 24 e il 28 ottobre.

Spareggi Lega A/B Irlanda del Nord - Islanda

Finlandia - Danimarca

Repubblica d'Irlanda - Belgio

Cechia - Austria

Spareggi Lega B/C Cipro - Albania

Kosovo - Turchia

Dopo la fase a leghe, quattro squadre sono retrocesse direttamente dalla Lega A (Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles), quattro sono state promosse direttamente dalla Lega B (Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina), sei sono retrocesse direttamente dalla Lega B (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Ungheria, Romania) e sei sono state promosse direttamente dalla Lega C (Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia).

Inoltre, le quattro squadre che si classificheranno terze nei gironi della Lega A sfideranno le quattro seconde classificate dei gironi della Lega B (che giocheranno in casa all'andata) in due gare. Le vincitrici giocheranno in Lega A le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Allo stesso modo, le due migliori terze dei gironi della Lega B sfideranno le due migliori seconde dei gironi della Lega C (che giocheranno in casa all'andata) in due gare. Le vincitrici giocheranno le qualificazioni mondiali in Lega B, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Come funzionano le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027

Spareggi Lega A/B

L'Irlanda del Nord vuole raggiungere Serbia, Slovenia e Ucraina all'esordio in Lega A. Cechia, Repubblica d'Irlanda e Finlandia sono retrocesse dalla Lega A nelle precedenti qualificazioni europee femminili.

Austria, Belgio, Danimarca e Islanda sono sempre state in Lega A da quando è stato introdotto l'attuale sistema nel 2023.

L'Islanda ha vinto tutti e quattro gli incontri ufficiali con l'Irlanda del Nord senza subire gol.

Finlandia e Danimarca si sono affrontate quattro volte nella fase finale di UEFA Women's EURO, sempre nella fase a gironi. La Danimarca ha vinto 1-0 nel 2022, ha pareggiato 1-1 nel 2013 ed è stata battuta 1-0 nel 2009 e 2-1 nel 2005.

Spareggi Lega B/C