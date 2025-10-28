Spareggi promozione e retrocessione Women's Nations League: Repubblica d'Irlanda, Austria e Danimarca in Lega A

La Repubblica d'Irlanda ha superato il Belgio guadagnandosi la qualificazione in Lega A, mentre Austria e Danimarca hanno mantenuto la categoria. Manca una sola partita alla conclusione degli spareggi di ﻿UEFA Women's Nations League.

Dopo la fase a leghe, quattro squadre sono retrocesse direttamente dalla Lega A (Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles), quattro sono state promosse direttamente dalla Lega B (Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina), sei sono retrocesse direttamente dalla Lega B (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Ungheria, Romania) e sei sono state promosse direttamente dalla Lega C (Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia).

Gli ultimi posti promozione/retrocessione sono stati decisi dagli spareggi (con gare d'andata e ritorno). Le quattro terze dei gironi della Lega A hanno sfidato le quattro seconde classificate dei gironi della Lega B (che hanno giocato in casa all'andata). Le vincitrici giocheranno in Lega A le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Pernille Harder ha segnato una doppietta nella vittoria della Danimarca per 6-1 in Finlandia Lehtikuva/AFP via Getty Images

Allo stesso modo, le due migliori terze dei gironi della Lega B hanno sfidato le due migliori seconde dei gironi della Lega C (che hanno giocato in casa all'andata) in due gare. Le vincitrici giocheranno le qualificazioni mondiali in Lega B, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Come funzionano le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027

Spareggi Lega A/B

Ritorno

Mercoledì 29 ottobre

Islanda - Irlanda del Nord (18:00 CET)

Martedì 28 ottobre

Danimarca - Finlandia (18:00)

Austria - Cechia (18:00)

Belgio - Repubblica d'Irlanda (20:30)

Andata: venerdì 24 ottobre

Cechia - Austria 1-0

Finlandia - Danimarca 1-6

Repubblica d'Irlanda - Belgio 4-2

Irlanda del Nord - Islanda 0-2

Spareggi Lega B/C

Ritorno

Martedì 28 ottobre

Albania - Cipro 3-0

Turchia - Kosovo 3-0

Andata

Venerdì 24 ottobre

Kosovo - Turchia 0-4

Cipro - Albania 3-2