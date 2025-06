Women's Nations League 2025: conosciamo meglio le squadre della fase finale

Le campionesse in carica della Spagna, le vicecampionesse 2023/24 della Francia, le medaglie di bronzo della Germania, e le esordienti della Svezia, parteciperanno questo autunno alla seconda fase finale della UEFA Women's Nations League.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si affronteranno in sfide a eliminazione diretta (dopo aver partecipato a luglio a UEFA Women's EURO 2025) con gare d'andata e ritorno.

Il sorteggio delle 13:00 CET di venerdì deciderà le semifinali che si terranno in linea di principio il 24 ottobre e il 28 ottobre. La finale e lo spareggio per il terzo posto si svolgeranno in linea di principio il 26 novembre e il 2 dicembre.

Prima Gruppo A2

21/02/2025: Francia - Norvegia 1-0

25/02/2025: Francia - Islanda 3-2

04/04/2025: Svizzera - Francia 0-2

08/04/2025: Norvegia - Francia 0-2

30/05/2025: Francia - Svizzera 4-0

03/06/2025: Islanda - Francia

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Sandy Baltimore 4, Marie-Antoinette Katoto 2, Clara Mateo 2, Selma Bacha 1, Kadidiatou Diani 1, Elisa De Almeida 1, Grace Geyoro 1

Women's Nations League 2023/24: seconda

Semifinale (Décines): Francia - Germani 2-1

Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0

Prima Gruppo A1

21/02/2025: Paesi Bassi - Germania 2-2

25/02/2025: Germania - Austria 4-1

04/04/2025: Scozia - Germania 0-4

08/04/2025: Germania - Scozia 6-1

30/05/2025: Germania - Paesi Bassi 4-0

03/06/2025: Austria - Germania

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Lea Schüller 4, Selina Cerci 3, Giovanna Hoffmann 3, Linda Dallmann 2, Laura Freigang 2, Vivien Endemann 1, Sarai Linder 1, Sjoeke Nüsken 1, Elisa Senss 1, Cora Zicai 1

Women's Nations League 2023/24: terzo posto

Semifinale (Décines): Francia - Germania 2-1

Finale terzo posto (Heerenveen): Paesi Bassi - Germania 0-2

Finale Women's Nations League 2023/24: Spagna - Francia 2-0 

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2

26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0

04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4

08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1

30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5

03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Esther González 4, Clàudia Pina 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Alexia Putellas 2, Laia Aleixandri 1, Lucía García 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1

Women's Nations League 2023/24: vincitore

Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0

Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Danimarca - Svezia 1-2

26/02/2025: Galles - Svezia 1-1

04/04/2025: Svezia - Italia 3-2

08/04/2025: Svezia - Galles 1-1

30/05/2025: Italia - Svezia 0-0

03/06/2025: Svezia - Danimarca 6-1

Classifica marcatici Women's Nations League 2025

Filippa Angeldahl 3, Stina Blackstenius 3, Fridolina Rolfö 2, Kosovare Asllani 1, Magdalena Eriksson 1, Lina Hurtig 1, Johanna Rytting Kaneryd 1, Linda Sembrant 1

Women's Nations League 2023/24: terza del girone