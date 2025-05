Quinta giornata di UEFA Women's Nations League 2025: la Germania conquista le finals

La Germania raggiunge la Francia assicurandosi un posto nelle finals della UEFA Women's Nations League dopo la penultima giornata della fase a gironi.

La Francia, finalista dell’edizione 2023/24, aveva già conquistato il primo posto del Gruppo A2 alla quarta giornata, mentre la Germania, medaglia di bronzo nell’edizione inaugurale, si assicura il ritorno alle finals grazie al netto 4-0 contro i Paesi Bassi. Le campionesse in carica della Spagna battono il Belgio 5-1 e si preparano ora alla sfida decisiva in casa contro l’Inghilterra che, nel Gruppo A3, ha travolto il Portogallo per 6-0.

Il Gruppo A4 resta aperto: la Svezia capolista pareggia 0-0 in Italia, mentre la Danimarca vince 1-0 contro il Galles e raggiunge le svedesi in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto di martedì. L’Italia segue a due punti di distanza. Il Galles, come la Scozia nel Gruppo A1, retrocede dalla Lega A.

Nella Lega B, la Polonia ottiene la promozione nella Lega A, così come l’Ucraina. La Serbia supera l’Ungheria ma deve ancora attendere per la promozione, visto che anche la Finlandia ha ottenuto una vittoria. La Slovenia resta a punteggio pieno nel proprio girone, ma anche la Repubblica d’Irlanda è ancora in corsa per il primo posto grazie alla rimonta vincente in Turchia. Israele, Malta e Slovacchia conquistano la promozione dalla Lega C.

Finals, promozioni e retrocessioni: Cosa è stato deciso finora? Qualificate alle finals: Francia, Germania Retrocesse dalla Lega A: Scozia, Galles Confermate agli Spareggi Lega A/B: Austria, Cechia Promosse dalla Lega B: Polonia, Ucraina Retrocesse dalla Lega B: Croazia Promosse dalla Lega C: Israele, Malta, Slovacchia

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano alla fase finale, che si disputerà in autunno. Le classifiche dei gironi determinano anche le squadre che vengono promosse o retrocedono per stabilire la lega di partenza nelle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che si giocheranno nel 2026.

Classifiche

Lega A

Gruppo A1

Germania - Paesi Bassi 4-0

Dopo il pareggio nella prima giornata e tre vittorie consecutive, entrambe le squadre sanno che la vittoria a Brema vale l’accesso alle finali. La Germania, spinta da 32.398 tifosi al Weserstadion per la sua prima partita nello stadio, passa in vantaggio dopo nove minuti: su un corner di Klara Bühl respinto male, Janina Minge serve a Linda Dallmann il pallone del gol.

Le tedesche continuano ad attaccare e Lea Schüller devia in rete un cross basso di Jule Brand, segnando il suo 50° gol con la nazionale. Il terzo arriva prima dell’intervallo, con Minge che serve Sarai Linder. A inizio ripresa, Schüller firma la doppietta di testa su cross di Giulia Gwinn. Con l’esordio in nazionale di Carlotta Wamser, la Germania (già terza nell’edizione inaugurale 2023/24) festeggia il ritorno alle finali.

Scozia - Austria 0-1

L'Austria si assicura il terzo posto e la possibilità di uno spareggio con una seconda della Lega B per la promozione, mentre la Scozia subisce una sconfitta che ne sancisce la retrocessione. Melissa Andreatta debutta sulla panchina scozzese all'Hampden Park, in una gara che la sua squadra deve vincere con due gol di scarto per restare in corsa, ma l’Austria domina il primo tempo.

La Scozia schiera Rachel Corsie alla sua ultima presenza casalinga prima del ritiro. Poco dopo l’ora di gioco, Julia Hickelsberger svetta su corner di Annabel Schasching e segna il gol decisivo che conferma il terzo posto per le ospiti.

Le partite di martedì

Austria - Germania

Paesi Bassi - Scozia

Gruppo A2

Francia - Svizzera 4-0

La Francia si assicura il primo posto già alla quarta giornata e, con la vittoria a Nancy contro i padroni di casa di EURO 2025, allunga a dieci punti il vantaggio. Clara Matéo apre le marcature subito, poi Elisa De Almeida firma il raddoppio con una potente tiro al volo su corner di Selma Bacha. Kadidiatou Diani serve l’assist per il terzo gol di Sandy Baltimore dopo appena 19 minuti. La Francia continua a dominare e nella ripresa un'azione corale porta Grace Geyoro al 4-0 finale.

Norvegia - Islanda 1-1

La Norvegia mantiene il secondo posto con un pareggio contro una delle sue prossime avversarie nel girone di Women's EURO. L'Islanda passa in vantaggio al 16', quando Sveindís Jónsdóttir si crea spazio in area e batte Cecilie Fiskerstrand sul primo palo.

Entrambe le squadre creano occasioni, ma a sette minuti dalla fine la Norvegia trova il pareggio: il cross di Elisabeth Terland viene deviato nella propria porta da Glódís Viggósdóttir.

Le partite di martedì

Islanda - Francia

Svizzera - Norvegia

Gruppo A3

Belgio - Spagna 1-5

Con questa vittoria, la Spagna campione in carica mantiene due punti di vantaggio sull'Inghilterra in vista dello scontro decisivo di martedì a Barcellona. Le spagnole scendono in campo con sette giocatrici del Barcelona, reduci dalla sconfitta nella finale di UEFA Women's Champions League contro l'Arsenal. Mariona Caldentey delle Gunners serve un cross che viene finalizzato da Esther González, autrice del gol vittoria anche nella finale della CONCACAF W Champions Cup con il Gotham FC.

Esther colpisce un palo a inizio ripresa, ma raddoppia poco dopo l’ora di gioco su assist di Athenea del Castillo. La stessa Athenea firma poi una doppietta in rapida successione, prima che Alba Redondo segni il quinto gol. Nel finale, Tine De Caigny sigla il gol della bandiera.

Aggie Beever-Jones, autrice di una tripletta Getty Images

Inghilterra - Portogallo 6-0

Davanti a quasi 50.000 spettatori a Wembley, l’Inghilterra, priva di Alessia Russo e Ella Toone, schiera Aggie Beever-Jones come centravanti che si rende protagonista con una tripletta nel primo tempo. Segna al 3' minuto approfittando di un errore difensivo del Portogallo, poi al 5' partecipa all’azione del raddoppio, deviando il cross di Lauren Hemp sui piedi di Lucy Bronze che finalizza. Al 26' Beever-Jones firma il terzo gol con un colpo di testa su cross di Bronze. Poco dopo, Mead insacca su assist di Jess Park. Al 33', Beever-Jones completa la tripletta deviando in rete un passaggio di Leah Williamson. Nella ripresa, al 62', la subentrata Chloe Kelly segna il sesto su cross di Mead. Nonostante la sconfitta, il Portogallo resta un punto sopra il Belgio, quarto in classifica.

Le partite di martedì

Portogallo - Belgio

Spagna - Inghilterra

Gruppo A4

Italia - Svezia 0-0

La Svezia, che schiera le esordienti diciottenni Smilla Holmberg e Felicia Schröder, subisce la pressione per gran parte del primo tempo. Poco prima dell'intervallo, Rebecka Blomqvist viene liberata a tu per tu con il portiere, ma Laura Giuliani le nega il gol con un grande intervento. A metà ripresa, Arianna Caruso colpisce la traversa, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato.

Danimarca - Galles 1-0

La Danimarca raggiunge la Svezia in classifica, grazie alla vittoria che condanna il Galles alla retrocessione in Lega B. Le gallesi subiscono un duro colpo con l’infortunio della diciottenne Mayzee Davies, alla vigilia del suo debutto nella fase finale di WEURO.

Pernille Harder, già autrice di una tripletta contro il Galles nella Women's Nations League 2023/24, colpisce la traversa al 7', mentre la Danimarca aumenta la pressione. Il Galles sfiora il vantaggio con Jess Fishlock, ma al secondo minuto della ripresa, Harder sblocca la partita con una splendida azione personale: corsa diagonale tra le maglie difensive e conclusione vincente su Olivia Clark.

Le partite di martedì

Svezia - Danimarca

Galles - Italia

Lega B

Gruppo B1

Ewa Pajor realizza due gol nei primi nove minuti della sua presenza n. 100 per la Polonia, contribuendo alla vittoria in Irlanda del Nord decisiva per la promozione.

Ewa Pajor con la maglia della Polonia Getty Images

Risultati di venerdì

Irlanda del Nord - Polonia 0-4

Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-0

Le partite di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord

Polonia - Romania



Gruppo B2

Risultati di venerdì

Slovenia - Grecia 2-0

Turchia - Repubblica d'Irlanda 1-2

Le partite di martedì

Grecia - Turchia

Repubblica d'Irlanda - Slovenia

Gruppo B3

Risultati di venerdì

Bielorussia - Finlandia 0-3

Serbia - Ungheria 1-0

Le partite di martedì

Finlandia - Serbia

Ungheria - Bielorussia



Gruppo B4

Risultati di venerdì

Cechia - Croazia 5-0

Ucraina - Albania 2-1

Le partite di martedì

Albania - Cechia

Croazia - Ucraina



Lega C

Gruppo C1

Risultati di venerdì

Moldavia - Isole Faroe 1-1

Slovacchia - Gibilterra 11-0

Le partite di martedì

Isole Faroe - Slovacchia

Gibilterra - Moldavia



Gruppo C2

Risultati di venerdì

Andorra - Georgia 1-2

Malta - Cipro 1-0

Le partite di martedì

Andorra - Malta

Georgia - Cipro



Gruppo C3

Risultati di venerdì

Kazakistan - Liechtenstein 4-0

Lussemburgo - Armenia 2-0

Le partite di martedì

Kazakistan - Lussemburgo

Liechtenstein - Armenia

Gruppo C4

Risultato di venerdì

Azerbaigian - Lituania 0-5

La partita di martedì

Lituania - Montenegro



Gruppo C5

Risultato di venerdì

Estonia - Israele 0-3

La partita di martedì

Bulgaria - Estonia



Gruppo C6

Risultato di venerdì

Lettonia - Macedonia del Nord 1-1

La partita di martedì

Lettonia - Kosovo

Calendario UEFA Women's Nations League 2025 Finals

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Semifinali (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): dal 26 novembre al 2 dicembre 2025 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Partite (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Chi gioca le finals di UEFA Women's Nations League?

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per le finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le finals di UEFA Women's Nations League?

Diversamente dalla prima edizione, tutte le sfide prevedono partite di andata e ritorno. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determina le sfide e le squadre in casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Chi è promosso, retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due classificate di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2027.

Le quattro terze classificate affrontano in due gare le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici degli spareggi giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi sono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate affrontano in due gare le terze classificate della Lega A. Le vincitrici giocheranno in Lega A, le squadre sconfitte in Lega B.

Le due migliori terze affrontano in due gare le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee, le squadre sconfitte in Lega C.

Le due peggiori terze e le quattro quarte classificate retrocedono in Lega C.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde affrontano in due gare le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.