Anteprima delle sfide decisive di Women's Nations League

Venerdì e martedì prossimo si disputa l'ultima tornata di incontri dei gironi di UEFA Women's Nations League.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A andranno alle Finals. La Francia è già qualificata, mentre la Spagna campione in carica cerca di raggiungerla. Nel frattempo sono in palio anche le promozioni e le retrocessioni dirette, oltre ai posti agli spareggi. Le leghe che emergeranno saranno poi utilizzate per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2027 femminile.

Calendario e risultati

Lega A

Gruppo A1

Venerdì 30 maggio

Germania - Paesi Bassi

Scozia - Austria

Martedì 3 giugno

Austria - Germania

Paesi Bassi - Scozia



Gruppo A2

Venerdì 30 maggio

Francia - Svizzera

Norvegia - Islanda



Martedì 3 giugno

Islanda - Francia

Svizzera - Norvegia



Gruppo A3

Venerdì 30 maggio

Belgio - Spagna

Inghilterra - Portogallo

Martedì 3 giugno

Portogallo - Belgio

Spagna - Inghilterra



Gruppo A4

In un girone non privo di colpi di scena, la Svezia è in testa grazie alle vittorie contro Danimarca e Italia, nonostante due pareggi contro il Galles. L'Italia resta in corsa grazie a una vittoria per 3-0 in Danimarca alla quarta giornata: entrambe le squadre si trovano a due punti dalla capolista, che venerdì farà visita alle azzurre.

La Svezia si qualificherà se vince e la Danimarca non vince. In caso contrario, Svezia-Danimarca di martedì prossimo potrebbe essere decisiva, anche se l'Italia si aggiudicherà il posto alle Finals con due vittorie.

Per quanto riguarda il Galles, si trova a quattro punti e ha davanti a sé un compito arduo per evitare la retrocessione, ma i risultati visti finora ne hanno dimostrato le qualità in vista dell'esordio agli Europei contro Paesi Bassi, Francia e Inghilterra.

Venerdì 30 maggio

Danimarca - Galles

Italia - Svezia

Martedì 3 giugno

Svezia - Danimarca

Galles - Italia



Facciamo i calcoli

Lega B

Lega C

Come funzionano i gironi?

Tutte le partite della fase a leghe si giocano secondo un sistema a gironi, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta le altre squadre del girone. Vengono assegnati tre punti a vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.

Chi gioca le Finals di UEFA Women's Nations League?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?

A differenza della prima edizione, tutte le sfide si giocheranno su due gare. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determinerà gli incontri e la squadra di casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Quali squadre sono promosse, retrocesse o vanno agli spareggi?

Lega A

Le prime due squadre di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Le quattro terze si affrontano in due gare contro le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi vengono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate si affrontano in due gare contro le terze classificate della Lega A. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le due migliori terze si affronteranno in due gare contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Retrocedono in Lega C le due peggiori terze e le quattro quarte classificate.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde si sfideranno in due gare contro le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.