Terza e quarta giornata Women's Nations League: Inghilterra-Belgio, Portogallo-Spagna, Norvegia-Francia

La UEFA Women's Nations League prosegue venerdì e martedì con la terza e quarta giornata della fase a leghe.

Mentre le squadre della Lega A lottano per il primo posto e la qualificazione alla fase finale del 2025, nelle altre leghe si giocano promozioni e retrocessioni. Le classifiche finali delle leghe determineranno anche le qualificate europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA del 2027.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle Leghe A, B e C.

Calendario e risultati

Orari in CET

Lega A

Gruppo A1

Dopo il pari della prima giornata, Germania e Paesi Bassi (che hanno entrambi raggiunto l'inaugurale fase finale del 2023/24) hanno vinto in rimonta rispettivamente contro Austria e Scozia. Austria e Scozia, invece, proveranno a riscattarsi dalla mancata qualificazione a UEFA Women's EURO 2025.

La Germania si presenta alle partite contro la Scozia con l'allenatore Christian Wück che ha confermato Ann-Katrin Berger come portiere titolare per Women's EURO. I Paesi Bassi potranno contare su Victoria Pelova, tornata disponibile per la prima volta dopo quasi un anno.

Venerdì 4 aprile

Paesi Bassi - Austria (20:00)

Scozia - Germania (20:35)

Martedì 8 aprile

Germania - Scozia (17:45)

Austria - Paesi Bassi (18:15)

Gruppo A2

Le vice campionesse del 2023/24 della Francia hanno vinto le prime due giornate giocate in casa a febbraio (contro Norvegia e Islanda), ma ora giocheranno due partite in trasferta. L'Islanda, dopo le due trasferte di febbraio, ospiterà due squadre che affronterà nel Gruppo A di EURO 2025: Norvegia e Svizzera.

La Svizzera, padrona di casa a Women's EURO, ha perso 2-1 in Norvegia alla seconda giornata ma la squadra di Pia Sundhage continua a migliorare, e la visita della Francia a San Gallo le dà la possibilità di provare a ripetere la vittoria amichevole per 2-1 contro le Bleues a Ginevra in ottobre. La Norvegia spera di sfruttare al meglio il ritorno allo stadio Ullevaal contro la Francia dopo le prove generali di WEURO in Islanda.

Venerdì 4 aprile

Islanda - Norvegia (17:45)

Svizzera - Francia (20:00)

Martedì 8 aprile

Islanda - Svizzera (17:45)

Norvegia - Francia (19:00)

Gruppo A3

L'Inghilterra ha battuto le campionesse in carica nonché campionesse del mondo della Spagna a Wembley a febbraio e, nell'anno in cui difenderanno il loro titolo europeo, puntano a battere il Belgio nelle due sfide consecutive. Le Fiamme Rosse erano in vantaggio di due gol contro la Spagna nella prima giornata, salvo perdere 3-2 con due gol nei minuti di recupero, ma si sono comportate bene contro l'Inghilterra nella prima edizione della Women's Nations League, quando entrambe hanno vinto di misura contro l'altra in casa nella terza e quarta giornata.

Il Portogallo guida la classifica del proprio girone dopo il pari con l'Inghilterra e la vittoria col Belgio, ma dall'ultima tornata di partite, i gravi infortuni di Kika Nazareth e Jéssica Silva hanno gettato un'ombra sui preparativi per la doppia sfida con la Spagna e per l'Europeo (che si aprirà il 3 luglio a Berna contro le spagnole). L'allenatore Francisco Neto ha comunque dichiarato: "Le aspettative non diminuiscono".

Venerdì 4 aprile

Portogallo - Spagna (20:45)

Inghilterra - Belgio (21:00)

Martedì 8 aprile

Spagna - Portogallo (19:00)

Belgio - Inghilterra (20:30)

Gruppo A4

In un girone molto equilibrato, la Svezia ha vinto alla prima giornata contro la Danimarca ma ha pareggiato in Galles. L'Italia ha battuto il Galles ma poi ha perso 3-1 in casa della Danimarca.

Come l'Islanda, la Svezia non ha giocato in casa a febbraio, e adesso affronterà l'Italia a Solna e il Galles a Göteborg, e può contare sul ritorno di Amanda Ilestedt dopo una lunga assenza. Il Galles, invece, ha altre due occasioni per dimostrare il proprio valore: prima della trasferta svedese, infatti, giocherà in casa contro la Danimarca.

Venerdì 4 aprile

Svezia - Italia (19:00)

Galles - Danimarca (20:15)

Martedì 8 aprile

Danimarca - Italia (18:00)

Svezia - Galles (19:00)

Lega B

La Polonia, una delle due squadre della Lega B presenti a WEURO, ha iniziato vincendo contro Irlanda del Nord e Romania nel Gruppo B1, e adesso giocherà due volte contro la Bosnia-Erzegovina, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Irlanda del Nord.

L'altra squadra presente a Women's EURO in Svizzera è la Finlandia, che ha perso 1-0 in Serbia ma vinto con lo stesso risultato in Ungheria.

Ucraina e Cechia si incontrano due volte nel Gruppo B4: entrambe hanno attualmente sei punti. La Slovenia ha prodotto forse il risultato più eclatante nel mese di febbraio battendo la Repubblica d'Irlanda per 4-0 e rimanendo a punteggio pieno nel Gruppo B2. Adesso giocherà due partite consecutive contro la Turchia.

Lega C

Slovacchia, Cipro, Armenia e Israele hanno tutte sei punti in classifica e la Lettonia ha vinto la sua unica partita finora nel Gruppo C6 a tre squadre. Gibilterra ha subito due sconfitte per 1-0 nelle sue prime due partite ufficiali della nazionale femminile, ma spera di poter fare tesoro di queste promettenti prestazioni mentre anche il Liechtenstein prosegue la sua stagione d'esordio con molte aspettative.

Come funzionano i gironi?

Tutte le partite della fase a leghe si giocano con il sistema del girone all'italiana, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una trasferta contro tutte le avversarie del girone. Vengono assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.

Chi gioca le finals di UEFA Women's Nations League?

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per le Finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?

A differenza della prima edizione, tutte le sfide si giocheranno su due gare. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determinerà gli incontri e la squadra di casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Quali squadre sono promosse, retrocesse o vanno agli spareggi?

Lega A

Le prime due squadre di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Le quattro terze si affrontano in due gare contro le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi vengono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate si affrontano in due gare contro le terze classificate della Lega A. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le due migliori terze si affronteranno in due gare contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Retrocedono in Lega C le due peggiori terze e le quattro quarte classificate.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde si sfideranno in due gare contro le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni mondiali, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.

Calendario UEFA Women's Nations League 2025 Fase a leghe

Giornata 5: 30 maggio

Giornata 6: 3 giugno Finals

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (data da conf.)

Semifinali (andata e ritorno): tra il 22 e il 28 ottobre 2025

Finale/finale terzo posto (andata e ritorno): tra il 26 novembre e il 2 dicembre 2025 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (data da conf.)

Partite (andata e ritorno): tra il 22 e il 28 ottobre 2025

