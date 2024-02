Spagna - Francia 2-0: le campionesse del mondo vincono la Women's Nations League

La Spagna vince la prima edizione della UEFA Women's Nations League contro la Francia, dopo aver conquistato la Coppa del Mondo femminile FIFA ad agosto.

I momenti chiave 26': Colpo di testa di Irene Paredes di poco fuori

32': Aitana Bonmatí apre le marcature

45'+2': Laia Aleixandri vicina al gol

53': Mariona Caldentey raddoppia per la Spagna



La partita in breve: dominio Spagna

Salma Paralluelo si rende subito pericolosa all'8' con un tiro insidioso bloccato da Amandine Henry. La Spagna continua a spingere con un colpo di testa di Irene Paredes, di poco fuori. Poco dopo, Aitana Bonmatì apre le marcature sul perfetto assist di Olga Carmona.

Nonostante un buon inizio di secondo tempo, la Francia è costretta a capitolare: la nazionale iberica, infatti, trova anche il secondo gol con Mariona Caldentey.

I dettagli della partita: Spagna - Francia 2-0

La nazionale transalpina insiste senza, tuttavia, rendersi mai realmente pericolosa. La Spagna, invece, gestisce il match, limita con efficacia le azioni offensive delle avversarie e blinda il risultato sul 2-0 finale. La squadra di Montse Tomé può fare festa, diventando la prima nazionale a vincere la competizione.

Player of the Match: Aitana Bonmatí (Spagna)

Miglior giocatrice delle finali: Aitana Bonmatí (Spagna)

Reazioni

Montse Tomé, Ct Spagna: "Siamo tutti molto contenti della prestazione delle ragazze in campo e di tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto negli ultimi dieci giorni e da quando abbiamo iniziato a lavorare con questa nazionale. D'ora in poi le giocatrici devono festeggiare, essere felici e godersi il lavoro svolto".

Hervé Renard, Ct Francia: "Non abbiamo disputato una buona gara contro una squadra che è campione del mondo e che domina nel calcio femminile".

Statistiche principali

Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina, Olga Carmona, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Salma Paralleulo e Mariona Caldentey sono state titolari anche nella finale di Coppa del Mondo vinta dalla Spagna contro l'Inghilterra ad agosto.

Amandine Henry ha collezionato la sua 100esima presenza con la Francia.

I 32.657 spettatori sono un record per la nazionale femminile spagnola.

Formazioni

Spagna: Cata Coll; Batlle, Paredes, Codina, Olga (Oihane 68'); Bonmatí, Aleixandri, Hermoso (Vicky López 85'); Athenea (Eva Navarro 72'), Paralluelo, Caldentey

Francia: Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Mbock Bathy, Karchaoui; Henry (Dali 58'), Geyoro; Diani (Dufour 76'), Le Sommer, Bacha (Majri 76'); Katoto (D Cascarino 58')