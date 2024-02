Anteprima finale UEFA Women's Nations League: Spagna - Francia

La Spagna affronterà mercoledì a Siviglia la Francia nella prima finale della UEFA Women's Nations League.

Spagna-Francia in breve Quando: mercoledì 28 febbraio (19:00 CET)

Dove: La Cartuja de Sevilla Stadium, Siviglia

Cosa: finale UEFA Women's Nations League 

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Guida alla partita

Un anno fa né la Spagna né la Francia avevano mai raggiunto una finale di un grande torneo femminile a livello di nazionale maggiore. Ad agosto però la Spagna si è aggiudicata la Coppa del Mondo FIFA femminile avendo battuto l'Inghilterra a Sydney, mentre la Francia, dopo aver accarezzato più volte il sogno di un successo internazionale nel corso dell'anno e aver raccolto diversi titoli giovanili e di club, è finalmente arrivata a giocarsi una importante finale.

Fase finale Women's Nations League: Spagna

Dopo il successo al Mondiale, la Spagna ha vinto cinque delle sei partite disputate (unica sconfitta contro l'Italia a qualificazione già avvenuta). La Francia invece ha superato la Lega A da imbattuta e punta decisa al primo titolo femminile a livello maggiore. Entrambe le squadre vantano calciatrici che hanno vinto il Mondiale a livello giovanile. In semifinale 21.856 spettatori hanno assistito alla vittoria della Spagna sui Paesi Bassi alla Cartuja de Sevilla, dove le spagnole torneranno per affrontare la Francia, nazione che non hanno mai battuto in 13 incontri precedenti.

Stato di forma

Scontri diretti:

Precedenti 13

Vittorie Spagna 0

Vittorie Francia 10

Pareggi 3

Gol Spagna 8

Gol Francia 22

Ultimo precedente:

Francia - Spagna 2-0 (Le Sommer 27', D Cascarino 76')

31/08/2019, amichevole, Clermont-Ferrand

Fase finale Women's Nations League: Francia

Risultati Nations League

Spagna

Prima Gruppo A4

22/09/2023: Svezia - Spagna 2-3

26/09/2023:Spagna - Svizzera 5-0

27/10/2023:Italia - Spagna 0-1

31/10/2023: Svizzera - Spagna 1-7

01/12/2023: Spagna - Italia 2-3

05/12/2023: Spagna - Svezia 5-3

Semifinale

23/02/2023: Spagna - Paesi Bassi 3-0

Francia

Prima Gruppo A2

22/09/2023: Francia - Portogallo 2-0

26/09/2023: Austria - Francia 0-1

27/10/2023: Norvegia - Francia 1-2

31/10/2023: Francia - Norvegia 0-0

01/12/2023: Francia - Austria 3-0

05/12/2023: Portogallo - Francia 0-1

Semifinale

23/02/2023: Francia - Germania 2-1

Le parole degli allenatori

Montse Tomé, allenatrice Spagna: "Sappiamo che sono una grande squadra. L'abbiamo analizzata durante la pausa [invernale]".

Hervé Renard, allenatore Francia: "Giochiamo contro i campioni del mondo, una squadra che è stata inarrestabile per diversi mesi. È una grandissima partita ma la affrontiamo con grande determinazione. Non sarà facile, lo sappiamo. Dovremo metterle in difficoltà".

Rematch finale U19 2016: Francia - Spagna 2-1