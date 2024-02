Anteprima semifinali di Women's Nations League: Spagna - Paesi Bassi, Germania - Francia

Le prime Finals di UEFA Women's Nations League iniziano venerdì con le due semifinali e terminano cinque giorni dopo con le finali.

Oltre a incoronare le prime vincitrici della Nations League, la competizione deciderà anche le due squadre europee che si uniranno alla Francia padrona di casa al torneo olimpico di questa estate. In linea di massima saranno le due finaliste, a meno che la Francia non batta la Germania e vada in finale: in questo caso, l'ultima rappresentante della UEFA verrà decisa dalla finale per il terzo posto.

Come stabilito in occasione del sorteggio delle semifinali, Spagna e Paesi Bassi giocheranno in casa in finale o nella finale per il terzo posto. Le partite iniziano alle 19:00 CET a Siviglia e alle 20:45 CET a Heerenveen, indipendentemente da quale partita sarà la finale.

Finals di Women's Nations League Semifinali (venerdì 23 febbraio)

Spagna - Paesi Bassi (21:00 CET, La Cartuja, Siviglia)

Francia - Germania (21:00 CET, OL Stadium, Décines) Finale e finale terzo posto (mercoledì 28 febbraio)

Spagna / Paesi Bassi - Francia / Germania (La Cartuja, Siviglia / Abe Lenstra Stadium, Heerenveen)

Calci inizio: Siviglia 19:00 CET, Heerenveen 20:45 CET

Le squadre delle Finals

Meno di dieci anni fa, sarebbe stato sorprendente vedere queste due squadre affrontarsi in una semifinale, ma oggi questo incontro oppone la vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo FIFA e le penultime campionesse d'Europa.

La Spagna, che da tempo domina a livello giovanile, ha conquistato il suo primo titolo maggiore lo scorso anno vincendo il Mondiale, ma non prima di un epico quarto di finale contro i Paesi Bassi. Dopo un rigore trasformato da Mariona Caldentey all'81', Stefanie van der Gragt ha pareggiato nel recupero, ma al 111' Salma Paralluelo ha segnato il gol decisivo per le future campionesse.

Tomé: 'Spagna in semifinale con fiducia'

Dopo la delusione mondiale, i Paesi Bassi sembravano doverne affrontare un'altra in questa competizione. Alla quinta giornata, erano in vantaggio per 2-0 contro l'Inghilterra 2-0 a Wembley grazie alla doppietta di Lineth Beerensteyn, ma poi hanno perso 3-2.

Jonker: 'È la sfida più grande possibile'

La serata decisiva si è trasformata in una gara per la differenza reti: i Paesi Bassi hanno sconfitto il Belgio e l'Inghilterra ha vinto in Scozia, ma il primo posto è rimasto in bilico fino ai minuti di recupero. L'Inghilterra era provvisoriamente in vantaggio, ma il gol in extremis di Damaris Egurrola ha scatenato la festa sfrenata delle Orange e la disperazione delle giocatrici inglesi.

Guarda il gol di Beerensteyn contro l'Inghilterra

La Francia non si preoccupa della qualificazione olimpica ma è certamente sotto pressione perché non ha ancora raggiunto una finale a livello maggiore. In realtà, questa è solo la sua quarta semifinale; la più recente, a UEFA Women's EURO 2022, si è conclusa con una sconfitta per 2-1 proprio contro la Germania.

Renard, Ct Francia: 'Vincere sarebbe fantastico'

Tuttavia, la Francia ha ottenuto ottimi risultati da quando è subentrato Hervé Renard, raggiungendo i quarti di finale di Coppa del Mondo (sconfitta ai rigori contro l'Australia), subendo un solo gol e perdendo appena due punti nel girone di Nations League.

La Germania, otto volte campione d'Europa e due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile, cerca invece il suo primo titolo a livello maggiore dall'oro olimpico del 2016. Horst Hrubesch resta in panchina dopo la partenza di Martina Voss-Tecklenburg, che ha dato seguito alla corsa in finale a EURO 2022 con una sorprendente eliminazione shock alla fase a gironi di Coppa del Mondo. Nella fase a leghe, però, la squadra di Hrubesch è stata solida e ha preceduto la Danimarca.

Semifinale di Women's EURO 2022: Germania - Francia 2-1

