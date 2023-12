Sorteggio fase finale Women's Nations League: Spagna - Paesi Bassi, Francia - Germania

Il sorteggio di Nyon ha decretato che la Spagna affronterà i Paesi Bassi mentre la Francia se la vedrà con la Germania nelle semifinali di UEFA Women's Nations League di venerdì 23 febbraio.

Tabellone fase finale Women's Nations League Semifinali (23 febbraio)

Spagna - Paesi Bassi

Francia - Germania Finali primo/terzo posto (28 febbraio)

Spagna / Paesi Bassi - Francia / Germania Stadi e orari da concordare

La fase finale si giocherà con partite a eliminazione diretta. Ogni partita sarà ospitata dalle squadre sorteggiate in casa (Spagna e Francia) in semifinale. Le finali per il primo e terzo posto si disputeranno mercoledì 28 febbraio e la vincente della semifinale tra Spagna e Paesi Bassi ospiterà la finale.

Le due finaliste si qualificano per il torneo olimpico di calcio femminile del 2024 insieme alla Francia, qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Se la Francia raggiungerà la finale, la terza classificata occuperà il posto rimanente ai Giochi Olimpici.

Il trofeo è stato svelato durante il sorteggio della fase finale UEFA

Le finaliste

Spagna - Paesi Bassi

Confronti diretti: giocate 11, vittorie Spagna 6, vittorie Paesi Bassi 2, pareggi 3, gol 11-7

Primo posto Gruppo A4

22/09/2023: Svezia - Spagna 2-3

26/09/2023: Spagna - Svizzera 5-0

27/10/2023: Italia - Spagna 0-1

31/10/2023: Svizzera - Spagna 1-7

01/12/2023: Spagna - Italia 2-3

05/12/2023: Spagna - Svezia 5-3

La Spagna ha vinto il suo primo torneo femminile aggiudicandosi la Coppa del Mondo FIFA 2023.

È stata la squadra più prolifica delle tre leghe 23 gol.

Spera di qualificarsi per la prima volta alle Olimpiadi.

Primo posto Gruppo A1

22/09/2023: Belgio - Paesi Bassi 2-1

26/09/2023: Paesi Bassi - Inghilterra 2-1

27/10/2023: Paesi Bassi - Scozia 4-0

31/10/2023: Scozia - Paesi Bassi 0-1

01/12/2023: Inghilterra - Paesi Bassi 3-2

05/12/2023: Paesi Bassi - Belgio 4-0

Campioni d'Europa nel 2017 e vicecampioni in Coppa del Mondo 2019, i Paesi Bassi sono stati battuti dalla Spagna ai supplementari ai quarti di Coppa del Mondo 2023.

Senza Vivianne Miedema, i Paesi Bassi hanno preceduto l'Inghilterra per differenza reti nella fase a leghe. All'ultima giornata, il vantaggio nel girone è passato di mano più volte, fino al gol di Damaris Egurrola nel recupero contro il Belgio.

La nazione ha raggiunto il suo primo torneo femminile, Women's EURO 2009, battendo la Spagna agli spareggi.

Francia - Germania

Confronti diretti: giocate 22, vittorie Francia 5, vittorie Germania 13, pareggi 4, gol 19-45

Primo posto Gruppo A2

22/09/2023: Francia - Portogallo 2-0

26/09/2023: Austria - Francia 0-1

27/10/2023: Norvegia - Francia 1-2

31/10/2023: Francia - Norvegia 0-0

01/12/2023: Francia - Austria 3-0

05/12/2023: Portogallo - Francia 0-1

La Francia punta alla sua prima finale.

Dal 2009 ha perso tre semifinali (anche a Women's EURO 2022) e sette quarti di finale (inclusa la Coppa del Mondo 2023).

È stata l'unica squadra a chiudere il girone di Lega A imbattuta.

Primo posto Gruppo A3

22/09/2023: Danimarca - Germania 2-0

26/09/2023: Germania - Islanda 4-0

27/10/2023: Germania - Galles 5-1

31/10/2023: Islanda - Germania 0-2

01/12/2023: Germania - Danimarca 3-0

05/12/2023: Galles - Germania 0-0

Dopo aver portato l'Inghilterra ai supplementari nella finale di Women's EURO 2022, la Germania è uscita a sorpresa nella fase a gironi di Coppa del Mondo.

La Ct Martina Voss-Tecklenburg ha poi preso un congedo per malattia, per poi dimettersi definitivamente a novembre. Horst Hrubesch ha assunto la carica ad interim per la seconda volta prima delle partite di ottobre.

La squadra ha potuto permettersi uno 0-0 contro il Galles alla sesta giornata perché la Danimarca ha perso 1-0 in casa contro l'Islanda.