Giornata 6 Women's Nations League: Germania e Paesi Bassi alle finals, l'Italia resta nella Lega A

La fase a leghe della prima edizione della UEFA Women's Nations League si è conclusa martedì.

Mentre le squadre della Lega A si sono contese l'accesso alle finals di febbraio, che fungeranno anche da torneo di qualificazione UEFA per le Olimpiadi del 2024, in ballo c'erano anche promozioni e retrocessioni. Le leghe che emergeranno alla fine della prima edizione del torneo dopo gli spareggi verranno utilizzate per le Qualificazioni Europee a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Alla Giornata 6 l'Italia ha conquistato il secondo posto nel Gruppo A4 grazie al successo per 3-0 contro la Svizzera e alla contemporanea vittoria per 5-3 della Spagna contro la Svezia, che chiude così al terzo posto nel girone e andrà agli spareggi per non retrocedere.

Germania e Paesi Bassi, invece, hanno conquistato gli ultimi due posti alle finals di febbraio, unendosi a Spagna e Francia, già qualificate prima delle gare di martedì.

I verdetti della fase a leghe Qualificate alle finals (vincitrici dei Gruppi della Lega A): Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna Rimangono nella Lega A: Austria, Danimarca, Inghilterra, Italia Retrocesse dalla Lega A: Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles Promosse dalla Lega B: Cechia, Finlandia, Polonia, Repubblica d'Irlanda Agli spareggi A/B: Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Serbia, Svezia Retrocesse dalla Lega B: Albania, Bielorussia, Grecia, Romania, Slovenia Promosse dalla Lega C: Azerbaigian, Israele, Kosovo, Malta, Turchia Agli spareggi B/C: Bulgaria, Lettonia, Montenegro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Ucraina Confermate in Lega C: Andorra, Armenia, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Georgia, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Macedonia del Nord

La Cechia ha conquistato l'ultimo posto per la promozione automatica dalla Lega B, battendo la Slovenia per 4-0 e vincendo il Gruppo B4, insieme alle già confermate Finlandia, Polonia e Repubblica d'Irlanda. La Bosnia-Erzegovina, seconda dietro alla Cechia, si dovrà accontentare dello spareggio per la promozione, insieme a Croazia, Ungheria e Serbia.

La Slovenia, terza classificata con il peggior record, è automaticamente retrocessa insieme alla Grecia dopo la sconfitta per 2-0 in Polonia, mentre Albania, Bielorussia e Romania erano già retrocesse prima della giornata odierna. Irlanda del Nord, Slovacchia e Ucraina dovranno affrontare gli spareggi per restare nella Lega B.

Israele e Malta hanno vinto nella Lega C e ottenuto la promozione automatica insieme ad Azerbaigian, Kosovo e Turchia. Lettonia, Montenegro e Bulgaria punteranno alla promozione tramite gli spareggi.

L'Italia ha battuto la Svizzera e chiuso al secondo posto nel Gruppo A4 Getty Images

I risultati della fase a leghe

Lega A

Gruppo A1

Paesi Bassi - Belgio 4-0

Scozia - Inghilterra 0-6



Gruppo A2

Portogallo - Francia 0-1



Austria - Norvegia 2-1



Gruppo A3

Danimarca - Islanda 0-1

Galles - Germania 0-0



Gruppo A4

Spagna - Svezia 5-3

Italia - Svizzera 3-0

Lega B

Gruppo B1

Ungheria - Albania 6-0

Irlanda del Nord - Repubblica d'Irlanda 1-6

Gruppo B2

Romania - Croazia 0-1

Slovacchia - Finlandia 2-2

Gruppo B3

Polonia - Grecia 2-0

Serbia - Ucraina 0-1

Gruppo B4

Cechia - Slovenia 4-0

Bosnia-Erzegovina - Bielorussia 1-0

Lega C

Gruppo C1

Malta - Lettonia 2-1

Andorra - Moldavia 0-0

Gruppo C2

Turchia - Georgia 2-0

Lussemburgo - Lituania 1-1

Gruppo C3

Azerbaigian - Isole Faroe 1-0

Montenegro - Cipro 2-0

Gruppo C4

Israele - Estonia 4-1

Kazakistan - Armenia 4-1

Gruppo C5

Bulgaria - Macedonia del Nord 2-2

