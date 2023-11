Women's Nations League: facciamo i calcoli

La fase a leghe della prima UEFA Women's Nations League giunge al termine, con le ultime partite in programma il 5 dicembre e la maggior parte delle squadre che deve giocare due gare.

Mentre le squadre della Lega A si sfideranno per vincere i rispettivi gironi e avanzare alla fase finale a quattro squadre di febbraio - che fungerà anche da qualificazioni alle Olimpiadi del 2024 - prosegue anche la battaglia per le promozioni e le retrocessioni. Le leghe che si delineeranno al termine della prima edizione saranno utilizzate per le qualificazioni a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Chi va alle finals, è promosso, retrocede o va agli spareggi? Lega A Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano alle finals a eliminazione diretta di febbraio. Le prime due squadre di ogni girone restano in Lega A per le qualificazioni a UEFA Women's EURO 2025. Le quattro terze classificate affronteranno le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B. Le quarte classificate retrocedono in Lega B. Lega B Le quattro vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega A. Le quattro seconde classificate giocheranno contro le terze classificate della Lega A. Le vincenti di ogni confronto giocheranno in Lega A, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B. Le tre migliori terze affronteranno le tre migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C. Retrocedono in Lega C la terza classificata con il ranking più basso e le quattro quarte classificate. Lega C Le cinque vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega B. Le tre migliori seconde sfideranno le tre migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C. Le altre squadre restano in Lega C.

Confermate finora Promosse dalla Lega B: Repubblica d'Irlanda Promosse dalla Lega C: Turchia

Calendario e risultati

Orari CET

Lega A

Venerdì 1 dicembre

Belgio - Scozia (20:30)

Inghilterra - Paesi Bassi (20:45)

Martedì 5 dicembre

Paesi Bassi - Belgio (20:45)

Scozia - Inghilterra (20:45)

I Paesi Bassi conquisteranno un posto alle finals se vincono e il Belgio non vince. I Paesi Bassi non possono arrivare quarti.

Il Belgio rimarrà in corsa per le finals se vince, oppure se i Paesi Bassi non vincono. Il Belgio eviterà matematicamente la retrocessione, anche tramite gli spareggi, se vince e l'Inghilterra perde contro i Paesi Bassi.

L'Inghilterra deve vincere per rimanere in corsa per le finals. L'Inghilterra andrà matematicamente agli spareggi salvezza se perde e il Belgio vince.

La Scozia retrocederà se non vince e non può andare alle finals.

Venerdì 1 dicembre

Norvegia - Portogallo (19:00)

Francia - Austria (21:10)

Martedì 5 dicembre

Austria - Norvegia (19:15)

Portogallo - Francia (19:15)

La Francia conquisterà un posto alle finals se evita la sconfitta. Non può arrivare quarta.

L'Austria deve vincere per rimanere in corsa per le finals. Sarà matematicamente seconda se non vince e l'altra partita termina in parità. L'Austria non può arrivare quarta.

Il Portogallo eviterà matematicamente la retrocessione diretta se vince e non può andare alle finals.

La Norvegia retrocederà se perde e non può andare alle finals.

Venerdì 1 dicembre

Galles - Islanda (20:15)

Germania - Danimarca (20:30)

Martedì 5 dicembre

Danimarca - Islanda (19:30)

Galles - Germania (19:30)

La Danimarca conquisterà un posto alle finals se evita la sconfitta. Non può retrocedere.

La Germania deve vincere per rimanere in corsa per le finals e non può retrocedere.

L'Islanda eviterà la retrocessione diretta e andrà matematicamente agli spareggi salvezza se evita la sconfitta contro il Galles. L'Islanda non può andare alle finals o arrivare tra le prime due.

Il Galles retrocederà se non batte l'Islanda. Non può andare alle finals o arrivare tra le prime due.

Venerdì 1 dicembre

Svizzera - Svezia (20:00)

Spagna - Italia (21:30)

Martedì 5 dicembre

Italia - Svizzera (19:00)

Spagna - Svezia (19:00)

La Spagna conquisterà un posto alle finals se vince, oppure se la Svezia non batte la Svizzera. La Spagna non può retrocedere.

La Svezia deve vincere e sperare che la Spagna non vinca per rimanere in corsa per le finals. La Svezia non può retrocedere direttamente ed eviterà matematicamente la retrocessione se vince, oppure se pareggia e l'Italia non vince, o in qualsiasi caso se l'Italia perde.

L'Italia eviterà matematicamente la retrocessione diretta se vince, oppure se pareggia e la Svizzera non vince, o in qualsiasi caso se la Svizzera perde. L'Italia andrà agli spareggi salvezza se pareggia e la Svezia evita la sconfitta, oppure se vince e vince anche la Svezia. L'Italia non può andare alle finals.

La Svizzera retrocederà se perde, se pareggia e l'Italia evita la sconfitta o in qualsiasi caso se l'Italia vince. La Svizzera non può andare alle finals o arrivare tra le prime due.

Lega B

Venerdì 1 dicembre

Albania - Irlanda del Nord (17:00)

Repubblica d'Irlanda - Ungheria (20:30)

Martedì 5 dicembre

Ungheria - Albania (19:00)

Irlanda del Nord - Repubblica d'Irlanda (19:00)

La Repubblica d'Irlanda è stata promossa in Lega A da vincitrice del girone.

L'Ungheria andrà agli spareggi promozione se vince e l'Irlanda del Nord non vince.

L'Irlanda del Nord non potrà andare agli spareggi promozione se non vince e l'Ungheria vince. L'Irlanda del Nord sarà matematicamente terza se pareggia e l'Ungheria vince.

L'Albania retrocederà se non vince e l'Ungheria evita la sconfitta.

Giovedì 30 novembre

Finlandia - Romania (17:45)

Venerdì 1 dicembre

Croazia - Slovacchia (18:00)

Martedì 5 dicembre

Romania - Croazia (19:00)

Slovacchia - Finlandia (19:00)

La Finlandia sarà promossa in Lega A se batte la Romania, oppure se la Slovacchia non batte la Croazia. La Finlandia non può retrocedere e ha la certezza di andare almeno agli spareggi promozione.

La Slovacchia rimarrà in corsa per la promozione diretta se vince e la Finlandia non vince. Andrà matematicamente agli spareggi promozione se pareggia, oppure se vince e vince anche la Finlandia.

La Croazia non riuscirà a raggiungere gli spareggi promozione se non vince. Non può arrivare prima.

La Romania retrocederà se non vince e la Croazia vince. Non può essere promossa.

Venerdì 1 dicembre

Grecia - Serbia (16:00)

Ucraina - Polonia (18:00)

Martedì 5 dicembre

Polonia - Grecia (19:00)

Serbia - Ucraina (19:00)

La Polonia sarà promossa in Lega A se vince, se pareggia e la Serbia non vince o in qualsiasi caso se la Serbia perde. La Polonia non può retrocedere.

La Serbia deve fare più punti della Polonia il 1° dicembre per rimanere in corsa per la promozione diretta. La Serbia andrà matematicamente agli spareggi promozione se vince e vince anche la Polonia, oppure se la Serbia pareggia e la Polonia non perde.

L'Ucraina deve vincere e sperare che la Serbia non rimanga in corsa per gli spareggi promozione. L'Ucraina non può arrivare prima.

La Grecia deve vincere per rimanere in corsa per gli spareggi promozione e non può arrivare prima.

Venerdì 1 dicembre

Slovenia - Bosnia ed Erzegovina (18:00)

Bielorussia - Cechia (20:00)

Martedì 5 dicembre

Cechia - Slovenia (19:00)

Bosnia ed Erzegovina - Bielorussia (19:00)

La Bosnia ed Erzegovina sarà promossa in Lega A se vince e la Cechia non vince.

La Cechia andrà agli spareggi promozione se pareggia e la Bosnia ed Erzegovina vince.

La Slovenia deve vincere e sperare che la Cechia non rimanga in corsa per la promozione diretta.

La Bielorussia retrocederà se perde e la Slovenia vince. La Bielorussia deve vincere per rimanere in corsa per gli spareggi promozione e non può arrivare prima.

Lega C

Venerdì 1 dicembre

Lettonia - Andorra (12:00)

Moldavia - Malta (15:00)

Martedì 5 dicembre

Malta - Lettonia (16:00)

Andorra - Moldavia (16:00)

Malta sarà promossa in Lega B se vince o se la Lettonia non vince.

La Lettonia deve vincere e sperare che Malta non rimanga in corsa per la promozione diretta.

Andorra deve vincere per rimanere in corsa per un posto agli spareggi promozione.

La Moldavia non può essere promossa.

Venerdì 1 dicembre

Georgia - Lussemburgo (14:00)

Lituania - Turchia (16:00)

Martedì 5 dicembre

Turchia - Georgia (16:00)

Lussemburgo - Lituania (16:00)

La Turchia è stata promossa in Lega B.

Lussemburgo e Lituania rimarranno in corsa per gli spareggi promozione indipendentemente dai loro risultati.

La Georgia non potrà arrivare tra le prime due se perde, oppure se pareggia e la Lituania evita la sconfitta.

Venerdì 1 dicembre

Montenegro - Isole Faroe (13:00)

Cipro - Azerbaigian (18:00)

Martedì 5 dicembre

Azerbaigian - Isole Faroe (16:00)

Montenegro - Cipro (16:00)

L'Azerbaigian sarà promosso in Lega B se vince.

Cipro non potrà essere promosso direttamente se perde.

Il Montenegro deve vincere e sperare che l'Azerbaigian non rimanga in corsa per la promozione diretta. Il Montenegro non potrà andare agli spareggi promozione se perde e Cipro vince.

Le Isole Faroe non possono essere promosse.

Mercoledì 29 novembre

Armenia - Israele (12:00)

Venerdì 1 dicembre

Kazakistan - Estonia (15:00)

Sabato 2 dicembre

Israele - Armenia (12:00)

Martedì 5 dicembre

Israele - Estonia (16:00)

Kazakistan - Armenia (16:00)

Israele arriverà matematicamente tra le prime due se batte l'Armenia e il Kazakistan non batte l'Estonia.

L'Estonia arriverà matematicamente tra le prime due se batte il Kazakistan.

Il Kazakistan non potrà essere promosso se perde contro l'Estonia e Israele evita la sconfitta contro l'Armenia.

L'Armenia non potrà essere promossa se non batte Israele.

Venerdì 1 dicembre

Kosovo - Bulgaria (13:00)

Martedì 5 dicembre

Bulgaria - Macedonia del Nord (16:00)

Il Kosovo sarà promosso in Lega B se batte la Bulgaria. Avrà la certezza di piazzarsi nei primi due posti e sarà matematicamente secondo se perde.

La Bulgaria sarà promossa in Lega B se batte il Kosovo. Avrà la certezza di piazzarsi nei primi due posti e sarà matematicamente secondo se perde.

La Macedonia del Nord è fuori dalla corsa alla promozione.

