Women's Nations League: chi è arrivato in finale, promozioni e retrocessioni

Lega A

Le quattro vincitrici dei gironi si sono qualificate alle finals a eliminazione diretta di febbraio. Due squadre delle finals guadagneranno un posto alle Olimpiadi insieme alla Francia (nazione ospitante).

Le prime due squadre di ogni girone restano in Lega A per le qualificazioni a UEFA Women's EURO 2025.

Le quattro terze classificate affronteranno le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici di ogni confronto giocheranno in Lega A per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le quattro vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate giocheranno contro le terze classificate della Lega A. Le vincenti di ogni confronto giocheranno in Lega A, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le tre migliori terze affronteranno le tre migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Retrocedono in Lega C la terza classificata con il ranking più basso e le quattro quarte classificate.

Lega C

Le cinque vincitrici dei gironi vengono promosse in Lega B.

Le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le quarte classificate) sfideranno le tre migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee, mentre le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.