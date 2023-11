Migliori marcatrici della Women's Nations League 2023/24: Bugeja, Vangsgaard, McCabe, Pajor

Haley Bugeja di Malta è finora la miglior marcatrice della prima edizione della UEFA Women's Nations League.

Migliori marcatrici della Women's Nations League 2023/24 8 Haley Bugeja (Malta)

5 Karlina Miksone (Lettonia)

5 Birgül Sadıkoğlu (Turchia)

5 Lisette Tammik (Estonia) 4 Kyra Carusa (Irlanda)

4 Katie McCabe (Irlanda)

4 Ewa Pajor (Polonia)

4 Amalie Vangsgaard (Danimarca)

L'attaccante dell'Inter Bugeja ha segnato otto gol nelle quattro partite giocate da Malta, inclusa una tripletta in soli otto minuti in casa di Andorra. Ha trovato la rete in tutte e quattro le partite e ha tre gol di vantaggio su tre giocatrici, presenti anche loro della Lega C.

La migliore marcatrice della Lega A finora è la danese Amalie Vangsgaard con quattro reti. Con lo stesso numero di reti, nella Lega B, c'è anche la coppia dell'Irlanda Kyra Carusa e Katie McCabe, insieme all'attaccante della Polonia Ewa Pajor.

Statistiche della Women's Nations League 2023/24

Migliori marcatrici della Lega A

4 Amalie Vangsgaard (Danimarca)

3 Klara Bühl (Germania)

3 Athenea Del Castillo (Spagna)

3 Giulia Gwinn (Germania)

3 Pernille Harder (Danimarca)

3 Lea Schüller (Germania)

2 Lineth Beerensteyn (Paesi Bassi)

2 Aitana Bonmatí (Spagna)

2 Lucy Bronze (Inghilterra)

2 Esmee Brugts (Paesi Bassi)

2 Eileen Campbell (Austria)

2 Carole Costa (Portogallo)

2 Magdalena Eriksson (Svezia)

2 Jess Fishlock (Galles)

2 Lauren Hemp (Inghilterra)

2 Maite Oroz (Spagna)

2 Alexia Putellas (Spagna)

2 Wendie Renard (Francia)

2 Tessa Wullaert (Belgio)

Amalie Vangsgaard della Danimarca festeggia con le compagne di squadra dopo aver segnato contro la Germania Getty Images

Migliori marcatrici della Lega B

4 Kyra Carusa (Irlanda)

4 Katie McCabe (Irlanda)

4 Ewa Pajor (Polonia)

3 Jovana Damnjanović (Serbia)

3 Patrícia Hmírová (Slovacchia)

3 Milena Nikolić (Bosnia e Erzegovina)

3 Eveliina Summanen (Finlandia)

2 Klára Cahynová (Repubblica Ceca)

2 Miljana Ivanović (Serbia)

2 Katariina Kosola (Finlandia)

2 Anastasiya Linnik (Bielorussia)

2 Eleni Markou (Grecia)

2 Denise O'Sullivan (Irlanda)

2 Natalia Padilla-Bidas (Polonia)

2 Linda Sällström (Finlandia)

Il prolifico duo irlandese Kyra Carusa e Katie McCabe SPORTSFILE

Migliori marcatrici della Lega C

8 Haley Bugeja (Malta)*

5 Karlina Miksone (Lettonia)

5 Birgül Sadıkoğlu (Turchia)*

5 Lisette Tammik (Estonia)

3 Emma Treiberg (Estonia)

2 Armisa Kuć (Montenegro)

2 Mana Mollayeva (Azerbaijan)

2 Nazlican Parlak (Azerbaijan)

2 Anastasija Poļuhoviča (Lettonia)

2 Diāna Suvitra (Lettonia)

2 Antri Violari (Cipro)

*Segnato in ogni giornata

Triplette nella Women's Nations League 2023/24

Patrícia Hmírová (Slovakia - Croatia 4-0) 26/09/23, Lega B

Karlina Miksone (Andorra - Latvia 0-4) 26/09/23, Lega C

Pernille Harder (Wales - Denmark 1-5) 26/09/23, Lega A

Lisette Tammik (Armenia - Estonia 1-4) 27/10/23, Lega C

Katie McCabe (Republic of Ireland - Albania 5-1) 27/10/23, Lega B

Haley Bugeja (Andorra - Malta 0-3) 31/10/23, Lega C – segnati tra il 36esimo e il 43esimo minuto