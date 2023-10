Quarta giornata Women's Nations League: pari Italia, Danimarca e Spagna a punteggio pieno

La Spagna e la Danimarca non sbagliano un colpo e restano in corsa per un posto nelle finals di UEFA Women's Nations League. L'Italia viene raggiunta sull'1-1 dalla Svezia dopo il vantaggio iniziale di Valentina Giacinti.

La Repubblica d'Irlanda e la Turchia si aggiudicano la promozione con due partite di anticipo. La Polonia perde punti per la prima volta nel Gruppo B3, dopo l'1-1 in trasferta contro la Serbia, seconda in classifica.

L'Azerbaigian ha battuto il Montenegro per 3-0 e ha mantenuto i tre punti di vantaggio su Cipro nel Gruppo C3, l'Estonia ha vinto per 5-1 contro l'Armenia nel Gruppo C4 e la vittoria del Kosovo per 3-1 contro la Macedonia del Nord li ha spinti a tre punti dalla Bulgaria nel Gruppo C5 a tre squadre.

Mentre le squadre della Lega A si contendono l'accesso alle finals di febbraio, che fungeranno anche da torneo di qualificazione UEFA per le Olimpiadi del 2024, in ballo ci sono anche promozioni e retrocessioni. Le leghe che emergeranno alla fine della prima edizione del torneo verranno utilizzate per le Qualificazioni Europee a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Lega A

Gruppo A1

Paesi Bassi - Scozia 4-0



Belgio - Inghilterra 1-0



Venerdì 1 dicembre

Inghilterra - Paesi Bassi

Belgio - Scozia

Martedì 5 dicembre

Paesi Bassi - Belgio

Scozia - Inghilterra

Group A2

Francia - Norvegia 0-0



Portogallo - Austria 1-2



Venerdì 1 dicembre

Norvegia - Portogallo

Francia - Austria

Martedì 5 dicembre

Austria - Norvegia

Portogallo - Francia

Gruppo A3

Danimarca - Galles 2-1



Islanda - Germania 0-2



Venerdì 1 dicembre

Germania - Danimarca

Galles - Islanda

Martedì 5 dicembre

Danimarca - Islanda

Galles - Germania

Gruppo A4

Svizzera - Spagna 1-7



Svezia - Italia 1-1



Venerdì 1 dicembre

Spagna - Italia

Svizzera - Svezia

Martedì 5 dicembre

Spagna - SveziaItalia - Svizzera

Lega B

Gruppo B1

I risultati di martedì

Albania - Repubblica d'Irlanda 0-1

Irlanda del Nord - Ungheria 1-1

Venerdì 1 dicembre

Repubblica d'Irlanda - Ungheria

Albania - Irlanda del Nord

Martedì 5 dicembre

Ungheria - Albania

Irlanda del Nord - Repubblica d'Irlanda

Gruppo B2

I risultati di martedì

Croazia - Finlandia 0-2

Slovacchia - Romania 1-0

Giovedì 30 novembre

Finlandia - Romania

Venerdì 1 dicembre

Croazia - Slovacchia

Martedì 5 dicembre

Romania - Croazia

Slovacchia - Finlandia

Gruppo B3

I risultati di venerdì

Serbia - Polonia 1-1

Ucraina - Grecia 1-0

Venerdì 1 dicembre

Ucraina - Polonia

Grecia - Serbia

Martedì 5 dicembre

Polonia - Grecia

Serbia - Ucraina

Gruppo B4

I risultati di martedì

Cechia - Bosnia ed Erzegovina 2-2

Slovenia - Bielorussia 0-0

Venerdì 1 dicembre

Slovenia - Bosnia ed Erzegovina

Bielorussia - Cechia

Martedì 5 dicembre

Cechia - Slovenia

Bosnia ed Erzegovina - Bielorussia

Lega C

Gruppo C1

I risultati di martedì

Andorra - Malta 0-3

Moldavia - Lettonia 3-3

Venerdì 1 dicembre

Moldavia - Malta

Lettonia - Andorra

Martedì 5 dicembre

Malta - Lettonia

Andorra - Moldavia

Gruppo C2

I risultati di martedì

Turchia - Lussemburgo 1-0

Georgia - Lituania 0-3

Venerdì 1 dicembre

Lituania - Turchia

Georgia - Lussemburgo

Martedì 5 dicembre

Turchia - Georgia

Lussemburgo - Lituania

Gruppo C3

I risultati di martedì

Isole Faroe - Cipro 0-1

Azerbaigian - Montenegro 3-0

Venerdì 1 dicembre

Montenegro - Isole Faroe

Cipro - Azerbaigian

Martedì 5 dicembre

Azerbaigian - Isole Faroe

Montenegro - Cipro

Gruppo C4

I risultati di martedì

Estonia - Armenia 5-1

Mercoledì 23 novembre

Kazakistan - Estonia*

*Posticipata dalla Giornata 3

Domenica 26 novembre

Israele - Kazakistan *

*Posticipata dalla Giornata 4

Mercoledì 29 novembre

Armenia - Israele

Venerdì 1 dicembre

Kazakistan - Estonia

Sabato 2 dicembre

Israele - Armenia*

*Posticipata dalla Giornata 1

Martedì 5 dicembre

Israele - Estonia

Kazakistan - Armenia

Gruppo C5

I risultati di martedì

Kosovo - Macedonia del Nord 3-1

Venerdì 1 dicembre

Kosovo - Bulgaria

Martedì 5 dicembre

Bulgaria - Macedonia del Nord

La UEFA Women's Nations League

