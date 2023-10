Giornata 3 di Women's Nations League: Spagna, Francia e Danimarca a punteggio pieno

Spagna, Francia e Danimarca si confermano a punteggio pieno al giro di boa della fase a leghe di UEFA Women's Nations League.

Proprio come accaduto alla Giornata 1 in Svezia, la Spagna la spunta nel finale contro l'Italia, mentre Wendie Renard regala alla Francia un successo che amplia a cinque punti il vantaggio transalpino nel girone e la Danimarca si impone in Islanda tenendo a distanza la Germania. Nel frattempo, Inghilterra e Paesi Bassi scavalcano il Belgio nel Gruppo A1.

In Lega B, la tripletta di Katie McCabe propizia il 5-1 sull'Albania della Repubblica d'Irlanda, che resta a punteggio pieno e porta a cinque i punti di margine sull'Ungheria, battuta 3-2 dall'Irlanda del Nord. Nove punti e cinque di margine anche per la Finlandia nel Gruppo B2 dopo il successo 1-0 in Romania, mentre la Croazia incassa una sconfitta 4-0 in Slovacchia.

Polonia a punteggio pieno nel Gruppo B3, con Ewa Pajor a bersaglio nel successo 2-1 contro l'Ucraina; Serbia seconda grazie alla vittoria 4-0 contro la Grecia. La Bosnia-Erzegovina mette fine al cammino perfetto della Cechia battendola 1-0 e scavalcandola in classifica nel Gruppo B4 grazie a un gol di Alma Krajnić all'88'. Primo punto per la Bielorussia, che pareggia 1-1 contro la Slovenia con un gol in pieno recupero.

In Lega C, Malta e Turchia si confermano a punteggio pieno, mentre anche Lettonia, Azerbaigian, Montenegro, Estonia e Kosovo ottengono successi preziosi in chiave promozione. Grazie alla doppietta messa a segno contro Andorra, la maltese Hayley Bugeja diventa la migliore marcatrice di tutte le leghe con cinque reti all'attivo.

Calendario e risultati

Mentre le squadre della Lega A si contendono l'accesso alle finals di febbraio, che fungeranno anche da torneo di qualificazione UEFA per le Olimpiadi del 2024, in ballo ci sono anche promozioni e retrocessioni. Le leghe che emergeranno alla fine della prima edizione del torneo verranno utilizzate per le Qualificazioni Europee a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Lega A

Gruppo A1

Inghilterra - Belgio 1-0



Lauren Hemp festeggia il gol-partita Getty Images

Paesi Bassi - Scozia 4-0



Le partite di martedì

Belgio - Inghilterra

Scozia - Paesi Bassi



Gruppo A2

Norvegia - Francia 1-2



La Francia festeggia il gol-partita di Wendie Renard NTB/AFP via Getty Images

Austria - Portogallo 2-1



Le partite di martedì

Francia - Norvegia

Portogallo - Austria

Gruppo A3

Islanda - Danimarca 0-1



La Germania festeggia il primo gol Getty Images

Germania - Galles 5-1

Le partite di martedì

Danimarca - Galles

Islanda - Germania



Gruppo A4

Italia - Spagna 0-1

Un gol di Jenni Hermoso all'89' consente alle campionesse del mondo di restare a punteggio pieno, con tre lunghezze di margine sulla Svezia.

La Spagna attacca per tutta la partita ma non riesce a superare il portiere dell'Italia Laura Giuliani fino a quando la numero uno azzurra riesce soltanto a respingere una conclusione di Alexia Putellas, con Hermoso rapida a ribadire in rete il pallone vagante.

Svezia - Svizzera 1-0

Madelena Eriksson ha regalato alla Svezia il successo TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

Le partite di martedì

Svizzera - Spagna

Svezia - Italia

Lega B

Gruppo B1

I risultati di venerdì

Repubblica d'Irlanda - Albania 5-1

Ungheria - Irlanda del Nord 3-2

Katie McCabe ha segnato una tripletta pe rla Repubblica d'Irlanda SPORTSFILE

Le partite di martedì

Albania - Repubblica d'Irlanda

Irlanda del Nord - Ungheria

Gruppo B2

I risultati di venerdì

Finlandia - Croazia 3-0

Romania - Slovacchia 0-0



Le partite di martedì

Croazia - Finlandia

Slovacchia - Romania

Gruppo B3

I risultati di venerdì

Polonia - Serbia 2-1

Grecia - Ucraina 2-1

Le partite di martedì

Serbia - Polonia

Ucraina - Grecia

Gruppo B4

I risultati di venerdì

Bosnia-Erzegovina - Cechia 1-0

Bielorussia - Slovenia 1-1

La Bosnia-Erzegovina festeggia il successo contro la Cechia Fedja Krvavac

Le partite di martedì

Cechia - Bosnia-Erzegovina

Slovenia - Bielorussia



Lega C

Gruppo C1

I risultati di venerdì

Malta - Andorra 5-0

Lettonia - Moldavia 5-0



Le partite di martedì

Andorra - Malta

Moldavia - Lettonia



Gruppo C2

I risultati di venerdì

Lussemburgo - Turchia 0-4

Lituania - Georgia 0-0

Le partite di martedì

Turchia - Lussemburgo

Georgia - Lituania



Gruppo C3

I risultati di venerdì

Cipro - Montenegro 0-2

Isole Faroe - Azerbaigian 1-2



Le partite di martedì

Isole Faroe - Cipro

Azerbaigian - Montenegro



Gruppo C4

I risultati di venerdì

Armenia - Estonia 1-4

Rimandata al 23 novembre

Kazakistan - Israele

Le partite di martedì

Estonia - Armenia

Rimandata al 26 novembre

Israele - Kazakistan

Gruppo C5

I risultati di venerdì

Macedonia del Nord - Kosovo 0-2



Le partite di martedì

Kosovo - Macedonia del Nord

