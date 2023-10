Women's Nations League: la situazione

Venerdì prosegue la UEFA Women's Nations League, con i gironi che continuano a prendere forma dopo le partite d'esordio di settembre.

Calendario e risultati

Mentre le squadre della Lega A competono per vincere i propri gironi e accedere alle finals di febbraio, che fungerà anche da qualificazioni per i tornei olimpici di calcio femminile UEFA del 2024, sono in palio anche promozioni e retrocessioni. Le leghe che emergeranno al termine della prima edizione verranno poi utilizzate per le qualificazioni che porteranno a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Orari CET

Lega A

Gruppo A1

A guidare è il Belgio, aiutato dalla vittoria alla prima giornata sui Paesi Bassi ma poi fermato 1-1 dalla Scozia. Le belghe affrontano due volte l'Inghilterra campione d'Europa, che ha battuto la Scozia 2-1 ma poi ha perso con lo stesso punteggio in casa dei Paesi Bassi.

Venerdì 27 ottobre

Inghilterra - Belgio (20:45)

Paesi Bassi - Scozia (20:45)

Martedì 31 ottobre

Belgio - Inghilterra (20:30)

Scozia - Paesi Bassi (20:45)

Gruppo A2

La Francia si è dimostrata solida a settembre battendo il Portogallo 2-0 e vincendo 1-0 in Austria. La Norvegia, al contrario, ha pareggiato 1-1 contro l'Austria e ha perso 3-2 in Portogallo.

Guarda il vincitore di Renard Francia - Austria

Venerdì 27 ottobre

Austria - Portogallo (18:00)

Norvegia - Francia (19:00)

Martedì 31 ottobre

Portogallo - Austria (19:15)

Francia - Norvegia (21:00)

Gruppo A3

Settembre non poteva andare meglio per la Danimarca, che ha battuto la Germania 2-0 e poi ha vinto 5-1 a Galles con una tripletta di Pernille Harder. La Danimarca inizia in Islanda, che ha battuto il Galles 1-0 prima di perdere 4-0 in Germania.

Highlights: Danimarca 2-0 Germania

Venerdì 27 ottobre

Germania - Galles (17:45)

Islanda - Danimarca (20:30)

Martedì 31 ottobre

Danimarca - Galles (18:00)

Islanda - Germania (20:00)

Gruppo A4

La Spagna ha vinto una spettacolare gara d'esordio 3-2 in Svezia prima di un 5-0 casalingo contro la Svizzera, staccandosi con tre punti di vantaggio.

L'Italia ha recuperato da una Coppa del Mondo deludente vincendo la prima partita per 1-0 in Svizzera, ma poi ha perso in casa con lo stesso punteggio contro la Svezia.

Venerdì 27 ottobre

Italia - Spagna (17:45)

Svezia - Svizzera (18:30)

Martedì 31 ottobre

Svezia - Italia (18:30)

Svizzera - Spagna (19:00)

Lega B

Gruppo B1

Reduce dal Mondiale, la Repubblica d'Irlanda ha messo in campo due prestazioni dominanti contro Irlanda del Nord e Ungheria, e cercherà di sfruttare le partite con l'Albania per rafforzare le proprie speranze di promozione automatica. L'Irlanda del Nord, che ha giocato a UEFA Women's EURO 2022, cercherà di tenere il passo facendo visita alla Repubblica alla sesta giornata.

Venerdì 27 ottobre

Ungheria - Irlanda del Nord (18:15)

Repubblica d'Irlanda - Albania (18:45)

Martedì 31 ottobre

Albania - Repubblica d'Irlanda (18:00)

Irlanda del Nord - Ungheria (20:00)

Gruppo B2

La Finlandia ha tutto sotto controllo, soprattutto dopo aver superato la trasferta potenzialmente difficile contro la Romania. La Croazia, che affronterà la Finlandia, ha iniziato battendo la Romania, che l'aveva sconfitta due volte nelle qualificazioni a EURO 2022.

Venerdì 27 ottobre

Finlandia - Croazia (17:45)

Romania - Slovacchia (18:00)

Martedì 31 ottobre

Slovacchia - Romania (15:30)

Croazia - Finlandia (17:00)

Gruppo B3

La Polonia vanta la stella di Ewa Pajor, che ha segnato tre gol nelle due vittorie di settembre, di cui due nella vittoria potenzialmente decisiva per 2-1 contro l'Ucraina. Anche la Serbia ha sei punti.

Venerdì 27 ottobre

Grecia - Ucraina (16:00)

Polonia - Serbia (17:45)

Martedì 31 ottobre

Ucraina - Grecia (16:00)

Serbia - Polonia (19:00)

Gruppo B4

La Cechia ha due punti di vantaggio sulla Bosnia ed Erzegovina e può vantare un ampio contingente di giocatrici che militano nei massimi campionati europei. Le due squadre si affronteranno due volte.

Venerdì 27 ottobre

Bosnia ed Erzegovina - Cechia (14:30)

Bielorussia - Slovenia (20:00)

Martedì 31 ottobre

Cechia - Bosnia ed Erzegovina (17:00)

Slovenia - Bielorussia (17:30)

Lega C

Gruppo C1

Malta si appresta alla doppia sfida contro Andorra che ha iniziato ottenendo la prima vittoria ufficiale in assoluto, 2-1 in Moldavia.

Venerdì 27 ottobre

Lettonia - Moldavia (13:30)

Malta - Andorra (20:00)

Martedì 31 ottobre

Moldavia - Lettonia (17:00)

Andorra - Malta (19:00)

Gruppo C2

La Turchia ha fatto bene a settembre battendo Georgia e Lituania (davanti a un pubblico da record) e ora affronta due partite contro il Lussemburgo, anch'egli imbattuto.

Venerdì 27 ottobre

Lituania - Georgia (16:00)

Lussemburgo - Turchia (19:30)

Martedì 31 ottobre

Georgia - Lituania (16:00)

Turchia - Lussemburgo (17:00)

Gruppo C3

Cipro ha ottenuto il primo punto competitivo in trasferta e la prima vittoria in una competizione a settembre, condividendo il comando con l'Azerbaigian. Le Isole Faroe sperano di recuperare dopo le due sconfitte iniziali.

Venerdì 27 ottobre

Isole Faroe - Azerbaigian (15:00)

Cipro - Montenegro (17:00)

Martedì 31 ottobre

Azerbaigian - Montenegro (13:00)

Isole Faroe - Cipro (19:00)

Gruppo C4

A causa dei rinvii, la maggior parte delle gare di questo girone si giocherà a novembre e dicembre.

Venerdì 27 ottobre

Armenia - Estonia (17:30)

Martedì 31 ottobre

Estonia - Armenia (17:00)

Giovedì 23 novembre (rinviata da giovedì 26 ottobre)

Kazakistan - Israele (da conf.)

Domenica 26 novembre (rinviata da Martedì 31 ottobre)

Israele - Kazakistan (da conf.)

Gruppo C5

La Bulgaria ha vinto in Macedonia del Nord e ha pareggiato in Kosovo il mese scorso, ma salterà le partite di ottobre nell'unico girone a tre squadre.

Venerdì 27 ottobre

Macedonia del Nord - Kosovo (13:00)

Martedì 31 ottobre

Kosovo - Macedonia del Nord (17:00)

Presentazione della UEFA Women's Nations League

Women's Nations League: come funziona