Seconda giornata Women's Nations League: Italia battuta dalla Svezia, vincono Spagna, Francia e Danimarca

La Svezia si impone di misura a Castel di Sangro contro le Azzurre di Andrea Soncin, vittoriose per 1-0 alla prima giornata in casa della Svizzera. E' l'azione solitaria di Lina Hurtig a ispirare il gol vittoria delle scandinave, che porta la firma di MoJohanna Rytting Kanerydad al 18'.

Spagna, Francia e Danimarca, grazie alla tripletta di Pernille Harder, hanno concluso la prima settimana di UEFA Women's Nations League con sei punti in due partite.

Calendario e risultati

Mentre le squadre della Lega A si sfidano per vincere i rispettivi gironi e accedere alle finals di febbraio, che fungeranno anche da qualificazioni UEFA per il torneo olimpico 2024, in gioco ci sono anche promozioni e retrocessioni. Le leghe che emergeranno al termine di questa prima edizione verranno poi utilizzate per le qualificazioni per UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Tutte le partite

Lega A

Gruppo A1

Paesi Bassi - Inghilterra 2-1

Scozia - Belgio 1-1

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Inghilterra - Belgio

Paesi Bassi - Scozia

Gruppo A2

Austria - Francia 0-1

Portogallo - Norvegia 3-2

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Norvegia - Francia

Austria - Portogallo

Gruppo A3

Germania - Islanda 4-0

Galles - Danimarca 1-4

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Germania - Galles

Islanda - Danimarca

Gruppo A4

Spagna - Svizzera 5-0

Italia - Svezia 0-1



Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Svezia - Svizzera

Italia - Spagna

Lega B

Gruppo B1

I risultati di martedì

Ungheria - Repubblica d'Irlanda 0-4

Irlanda del Nord - Albania 1-0

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Repubblica d'Irlanda - Albania

Ungheria - Irlanda del Nord

Gruppo B2

Le partite di martedì

Romania - Finlandia 0-1

Slovacchia - Croazia 0-4

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Finlandia - Croazia

Romania - Slovacchia

Gruppo B3

I risultati di martedì

Polonia - Ucraina 2-1

Serbia - Grecia 4-0

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Polonia - Serbia

Grecia - Ucraina

Gruppo B4

I risultati di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Slovenia 1-1

Cechia - Bielorussia 2-1

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Bosnia ed Erzegovina - Cechia

Bielorussia - Slovenia

Lega C

Gruppo C1

I risultati di martedì

Andorra - Lettonia 0-4

Malta - Moldavia 0-2

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Malta - Andorra

Lettonia - Moldavia

Gruppo C2

I risultati di martedì

Turchia - Lituania 2-0

Lussemburgo - Georgia 1-1

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Lussemburgo - Turchia

Lituania - Georgia

Gruppo C3

I risultati di martedì

Montenegro - Azerbaigian 0-1

Cipro - Isole Faroe 1-0

Prossime partite: venerdì 27 ottobre

Cipro - Montenegro

Isole Faroe - Azerbaigian

Gruppo C4

I risultati di martedì

Armenia - Kazakistan 1-2

Estonia - Israele 0-5

Prossime partite:

Giovedì 26 ottobre

Kazakistan - Israele

Venerdì 27 ottobre

Armenia - Estonia

Gruppo C5

I risultati di martedì

Bulgaria - Kosovo 0-0

Prossima partita: venerdì 27 ottobre

Macedonia del Nord - Kosovo

Presentazione della UEFA Women's Nations League

Women's Nations League: come funziona