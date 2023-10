Calendario UEFA Women's Nations League 2023/24

La fase a leghe della nuova UEFA Women's Nations League è in corso. Tieniti aggiornato su tutti i risultati, con le squadre della Lega A in corsa per un posto nelle finals e quelle delle altre leghe alle prese con promozioni e retrocessioni

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi determinerà la promozione e la retrocessione automatica tra le leghe, nonché le quattro squadre che parteciperanno alla prima finale della UEFA Women's Nations League a febbraio (le vincitrici dei gironi della Lega A). La classifica dei gironi determinerà anche le squadre che disputeranno le partite di promozione e retrocessione per stabilire la loro posizione di partenza nelle Qualificazioni Europee Femminili che inizieranno ad aprile

Classifiche dei gironi

Orari CET

Venerdì 22 settembre 2023

Gruppo A1 Inghilterra - Scozia 2-1

Belgio - Paesi Bassi 2-1

L'Inghilterra ha battuto la Scozia Getty Images

Gruppo A2

Francia - Portogallo 2-0

Norvegia - Austria 1-1



Gruppo A3

Danimarca - Germania 2-0

Islanda - Galles 1-0



Gruppo A4

Svezia - Spagna 2-3

Svizzera - Italia 0-1

La Spagna ha battuto la Svezia Getty Images

Gruppo B1

Albania - Ungheria 1-1



Gruppo B2 Finlandia - Slovacchia 4-0

Croazia - Romania 2-1



Gruppo B3

Ucraina - Serbia 1-2Grecia - Polonia 1-3

La Serbia festeggia un gol contro l'Ucraina Nebojsa Parausic / MN Press via FSS

Gruppo B4

Slovenia - Cechia 0-2

Bielorussia - Bosnia-Erzegovina 1-2

Gruppo C1

Moldavia - Andorra 1-2

Lettonia - Malta 0-1

Gruppo C2

Lituania - Lussemburgo 0-2

Georgia - Turchia 0-3



Gruppo C3

Azerbaigian - Cipro 1-1

Isole Faroe - Montenegro 0-1



Gruppo C4

Estonia - Kazakistan 0-0

La Bulgaria festeggia dopo aver segnato il primo gol nella storia della Women's Nations League Bulgarian Football Federation

Gruppo C5

Macedonia del Nord - Bulgaria 0-1

Domenica 24 settembre 2023:

Gruppo B1

Repubblica d'Irlanda - Irlanda del Nord 3-0

Martedì 26 settembre 2023:

Gruppo A1

I Paesi Bassi festeggiano la vittoria contro l'Inghilterra Getty Images

Gruppo A2

Austria - Francia 0-1

Portogallo - Norvegia 3-2

Gruppo A3

Germania - Islanda 4-0

Galles - Danimarca 1-5

Spagna - Svizzera 5-0

Italia - Svezia 0-1

Gruppo B1

Irlanda del Nord - Albania 1-0

Ungheria - Repubblica d'Irlanda 0-4

Caitlin Hayes della Repubblica d'Irlanda, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della UEFA Women's Nations League tra Ungheria e Repubblica d'Irlanda SPORTSFILE

Gruppo B2

Romania - Finlandia 0-1

Slovacchia - Croazia 4-0

Gruppo B3

Polonia - Ucraina 2-1

Serbia - Grecia 4-0

Gruppo B4

Cechia - Bielorussia 2-1

Bosnia-Erzegovina - Slovenia 1-1

La Repubblica Ceca è a pieni punti dopo aver battuto la Bielorussia.

Gruppo C1

Malta - Moldavia 2-0

Andorra - Lettonia 0-4



Gruppo C2

Turchia - Lituania 2-0

Lussemburgo - Georgia 1-1

Gruppo C3

Montenegro - Azerbaigian 0-1

Cipro - Isole Faroe 1-0



Gruppo C4

Estonia - Israele 0-5

Armenia - Kazakistan 1-2



Gruppo C5 Bulgaria - Kosovo 0-0

Presentazione della UEFA Women's Nations League

Venerdì 27 ottobre 2023

Gruppo A1

Inghilterra - Belgio 1-0

Paesi Bassi - Scozia 4-0

Wendie Renard ha regalato alla Francia il successo sulla Norvegia NTB/AFP via Getty Images

Gruppo A2

Norvegia - Francia 1-2Austria - Portogallo 2-1

Gruppo A3

Germania - Galles 5-1Islanda - Danimarca 0-1

Gruppo A4

Svezia - Svizzera 1-0

Italia - Spagna 0-1

Gruppo B1

Repubblica d'Irlanda - Albania 5-1

Ungheria - Irlanda del Nord

Katie McCabe (ha segnato una tripletta per la Repubblica d'Irlanda SPORTSFILE

Gruppo B2

Finlandia - Croazia 3-0

Romania - Slovacchia 0-0

Gruppo B3

Polonia - Serbia 2-1

Grecia - Ucraina 2-1

Gruppo B4

Bosnia ed Erzegovina - Cechia 1-0

Bielorussia - Slovenia 1-1

La Bosnia-Erzegovina festeggia il successo sulla Cechia Fedja Krvavac

Gruppo C1

Malta - Andorra 5-0

Lettonia - Moldavia 5-0

Gruppo C2

Lussemburgo - Turchia 0-4

Lituania - Georgia 0-0

Gruppo C3

Cipro - Montenegro 0-2

Isole Faroe - Azerbaigian 1-2

Gruppo C4

Armenia - Estonia 1-4

Gruppo C5

Macedonia del Nord - Kosovo 0-2

Come funzionano le competizioni per nazionali femminili

Martedì 31 ottobre 2023:

Gruppo A1

Belgio - Inghilterra

Scozia - Paesi Bassi

Gruppo A2

Francia - Norvegia

Portogallo - Austria

Gruppo A3

Danimarca - Galles

Islanda - Germania

Gruppo A4

Svizzera - Spagna

Svezia - Italia

Gruppo B1

Albania - Repubblica d'Irlanda

Irlanda del Nord - Ungheria

Gruppo B2

Croazia - Finlandia

Slovacchia - Romania

Gruppo B3

Serbia - Polonia

Ucraina - Grecia

Gruppo B4

Cechia - Bosnia ed Erzegovina

Slovenia - Bielorussia

Anteprima di UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera

Gruppo C1

Andorra - Malta

Moldavia - Lettonia

Gruppo C2

Turchia - Lussemburgo

Georgia - Lituania

Gruppo C3

Isole Faroe - Cipro

Azerbaigian - Montenegro

Gruppo C4

Estonia - Armenia

Gruppo C5

Kosovo - Macedonia del Nord

Highlights Women's EURO 2022: Germania - Danimarca 4-0

Giovedì 23 novembre

Gruppo C4

Kazakistan - Israele

*Rinviata dalla terza giornata

Domenica 26 novembre

Gruppo C4

Israele - Kazakistan

*Rinviata dalla quarta giornata

Mercoledì 29 novembre 2023:

Gruppo C4

Armenia - Israele

Giovedì 30 novembre 2023:

Gruppo B2

Finlandia - Romania

Venerdì 1 dicembre 2023:

Gruppo A1

Inghilterra - Paesi Bassi

Belgio - Scozia

Gruppo A2

Norvegia - Portogallo

Francia - Austria

Gruppo A3

Germania - Danimarca

Galles - Islanda

Gruppo A4

Spagna - Italia

Svizzera - Svezia

Gruppo B1

Repubblica d'Irlanda - Ungheria

Albania - Irlanda del Nord

Gruppo B2

Croazia - Slovacchia

Gruppo B3

Ucraina - Polonia

Grecia - Serbia

Gruppo B4

Slovenia - Bosnia ed Erzegovina

Bielorussia - Cechia

Gruppo C1

Moldavia - Malta

Lettonia - Andorra

Gruppo C2

Lituania - Turchia

Georgia - Lussemburgo

Gruppo C3

Montenegro - Isole Faroe

Cipro - Azerbaigian

Gruppo C4

Kazakistan - Estonia

Gruppo C5

Kosovo - Bulgaria

Sabato 2 dicembre 2023:

Gruppo C4

Israele - Armenia*

*Rinviata dalla prima giornata

Highlights Women's EURO 2022: Austria - Norvegia 1-0

Martedì 5 dicembre 2023:

Gruppo A1

Paesi Bassi - Belgio

Scozia - Inghilterra

Gruppo A2

Austria - Norvegia

Portogallo - Francia

Gruppo A3

Danimarca - Islanda

Galles - Germania

Gruppo A4

Spagna - SveziaItalia - Svizzera

Gruppo B1

Ungheria - Albania

Irlanda del Nord - Repubblica d'Irlanda

Gruppo B2

Romania - Croazia

Slovacchia - Finlandia

Gruppo B3

Polonia - Grecia

Serbia - Ucraina

Gruppo B4

Cechia - Slovenia

Bosnia ed Erzegovina - Bielorussia

Gruppo C1

Malta - Lettonia

Andorra - Moldavia

Gruppo C2

Turchia - Georgia

Lussemburgo - Lituania

Gruppo C3

Azerbaigian - Isole Faroe

Montenegro - Cipro

Gruppo C4

Israele - Estonia

Kazakistan - Armenia

Gruppo C5

Bulgaria - Macedonia del Nord

Women's Nations League: come funziona

Chi gioca le Finals di UEFA Women's Nations League?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale a eliminazione diretta.

Quando si svolgono le fasi finali della UEFA Women's Nations League?

Le Finals di UEFA Women's Nations League si svolgeranno tra il 21 e il 28 febbraio 2024. Il sorteggio determinerà chi ospiterà le semifinali, la finale e lo spareggio per il terzo posto.

Chi si qualifica dalla fase finale della UEFA Women's Nations League per le Olimpiadi del 2024 in Francia?

Le due finaliste si qualificano per il torneo olimpico di calcio femminile del 2024, insieme alla Francia, già qualificata in quanto Paese ospitante.

Se la Francia è tra le finaliste, la squadra terza classificata occuperà il posto vacante. Se una federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al Torneo olimpico di calcio femminile si qualifica, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Chi viene promosso o retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due squadre classificate di ogni gruppo rimangono in Lega A per le qualificazioni europee a UEFA Women's EURO 2025.

Le quattro squadre terze classificate si scontrano negli spareggi con le seconde classificate di ogni girone della Lega B. Le vincitrici di ogni partita giocano in Lega A per la fase di qualificazione europea; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le squadre classificate al quarto posto retrocedono in Lega B.

Lega B

Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A.

Le quattro seconde giocano contro le squadre classificate al terzo posto della Lega A. Le vincitrici di ogni partita giocano in Lega A; le squadre sconfitte giocano in Lega B.

Le tre migliori terze giocano gli spareggi contro le tre migliori seconde classificate della Lega C. Le vincitrici giocano nella Lega B per la fase di qualificazione europea; le squadre sconfitte giocano nella Lega C.

La peggiore terza e le quattro squadre classificate al quarto posto retrocedono in Lega C.

Lega C

Le cinque vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le tre migliori seconde giocano gli spareggi contro le tre migliori terze classificate della Lega B. Le vincenti giocano in Lega B per la fase di qualificazione europea; le sconfitte giocano in Lega C.

Le squadre rimanenti restano in Lega C

Quando si giocano le partite di promozione/retrocessione di UEFA Women's Nations League?

Le partite di promozione/retrocessione di UEFA Women's Nations League si giocheranno dal 21 al 28 febbraio 2024