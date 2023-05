Sorteggio della UEFA Women's Nations League 2023/24

Il sorteggio della fase a leghe della nuova UEFA Women's Nations League, effettuato da Nadine Kessler (direttore amministrativo calcio femminile UEFA) e Verónica Boquete (ex capitano della Spagna), ha formato i gironi che verranno disputati in autunno.

Con un formato simile a quello della UEFA Nations League maschile, le 51 squadre partecipanti sono state divise in tre leghe (due da 16 e l'altra da 19) in base alla loro posizione nel ranking per UEFA nazionali femminili rilevata dopo la conclusione della fase a gironi delle qualificazioni europee UEFA alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023.

La fase a leghe determinerà le quattro squadre che accederanno alla fase finale (che fungerà anche da qualificazioni europee alle Olimpiadi del 2024) ma anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni a UEFA Women's EURO 2025.

Nel Gruppo A1, Inghilterra e Paesi Bassi, ovvero le ultime due campioni d'Europa, sono state sorteggiate insieme a Scozia e Belgio.

UEFA Women's Nations League: leghe e gruppi Lega A: Gruppo A1: Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Scozia Gruppo A2: Francia, Norvegia, Austria, Portogallo Gruppo A3: Germania, Danimarca, Islanda, Galles Gruppo A4: Svezia, Spagna, Italia, Svizzera Lega B: Gruppo B1: Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, Ungheria, Albania Gruppo B2: Finlandia, Romania, Slovacchia, Croazia Gruppo B3: Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia Gruppo B4: Cechia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia Lega C: Gruppo C1: Malta, Moldavia, Lettonia, Andorra Gruppo C2: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Georgia Gruppo C3: Azerbaigian, Montenegro, Cipro, Isole Faroe Gruppo C4: Israele, Estonia, Kazakistan, Armenia Gruppo C5: Macedonia del Nord, Kosovo, Bulgaria

Come funzionava il sorteggio

Calendario UEFA Women's Nations League 2023/24

Fase a leghe

Sorteggio: 13:00 CET, 2 maggio 2023

Giornate 1–2: 20–26 settembre 2023

Giornate 3–4: 25-31 ottobre 2023

Giornate 5–6: 29 novembre-5 dicembre 2023

Fase finale

Tra il 21 e il 28 febbraio 2024

Partite promozioni/retrocessioni

Tra il 21 e il 28 febbraio 2024

Come funzionano i gironi?

Tutte le partite della fase a gironi sono giocate col format di un campionato, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del proprio gruppo. Vengono assegnati tre punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio e nessuno in caso di sconfitta.

Come funzionano le competizioni femminili per nazionali

Chi partecipa alla fase finale della UEFA Women's Nations League?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano alla fase finale a eliminazione diretta.

Chi viene promosso o retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee a UEFA Women's EURO 2025.

Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ogni gruppo della Lega B. Le vincitrici di ogni spareggio giocano in Lega A per la fase di qualificazione europea; le squadre sconfitte vanno in Lega B.

Le squadre classificate al quarto posto vengono retrocesse in Lega B.

Lega B

Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A. Le quattro seconde giocano lo spareggio contro le terze classificate della Lega A.

Le quattro seconde giocano lo spareggio contro le terze della Lega A. Le vincitrici di ogni spareggio vanno in Lega A; le squadre sconfitte vanno in Lega B.

Le tre migliori terze giocano gli spareggi contro le tre migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocano in Lega B per la fase di qualificazione europea; le sconfitte vanno in Lega C.

La peggiore terza e le quattro quarte vengono retrocesse in Lega C.

Lega C

Le cinque vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le tre migliori seconde giocano gli spareggi contro le tre migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocano in Lega B per la fase di qualificazione europea; le sconfitte giocano in Lega C.

Le squadre rimanenti rimangono in Lega C.

Come funzionano le finals della UEFA Women's Nations League?

La fase finale si giocherà con partite di sola andata e prevede due semifinali, la finale per il terzo posto e quella per il primo. Un sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra di casa di ogni gara.

La vincitrice della finale si aggiudica il titolo di campione della UEFA Women's Nations League.

Chi si qualifica dalla fase finale della UEFA Women's Nations League per le Olimpiadi del 2024 in Francia?

Le due finaliste si qualificano per il torneo olimpico di calcio femminile del 2024, insieme alla Francia, paese ospitante.

Se la Francia è tra le finaliste, la squadra terza classificata occupa il posto rimanente per i Giochi Olimpici. Se una federazione che non è stata confermata dalla FIFA come idonea a partecipare al Torneo olimpico di calcio femminile si qualifica, la successiva squadra meglio piazzata che non si è qualificata prende il suo posto.

Partite di promozione/retrocessione

Tutte le partite si disputano con gare d'andata e ritorno e sono determinate dal sorteggio. Le terze classificate sono teste di serie del sorteggio e giocano il ritorno in casa.

Regolamento ufficiale