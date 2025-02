Le qualificazioni del turno elite della Coppa del Mondo femminile di Futsal iniziano il 19 marzo

La Spagna ha vinto le tre edizioni di UEFA Women's Futsal EURO finora disputate: nel 2019, 2022 e 2023. Le spagnole hanno battuto la Polonia nelle qualificazioni del 2019 e la Finlandia raggiungendo la fase finale del 2023. Il Portogallo si è classificato secondo nel 2019 e nel 2022 ed è arrivato terzo nel 2023. Ha sconfitto l'Italia nelle qualificazioni del 2022 prima di battere l'Ungheria in semifinale e di nuovo nella finale del terzo posto del 2023. Anche l'Ungheria si è qualificata nel 2022 e nel 2023 per la fase finale a quattro squadre di EURO, che si allargherà a otto squadre per la prossima edizione del 2027. La Francia ha fatto il suo debutto in gare ufficiali nel turno principale e ha eliminato l'Ucraina, che si è qualificata per tutti e tre gli EURO a quattro squadre e si è classificata seconda nel 2023. Finlandia, Italia, Polonia e Svezia hanno chiuso il turno principale a punteggio pieno. L'Italia ha battuto la Svezia nelle qualificazioni del 2022