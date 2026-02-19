UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Il turno principale di UEFA Women's Futsal EURO 2027 inizia il 18 marzo

giovedì 19 febbraio 2026

I gironi del turno principale, in programma dal 18 al 21 marzo, decideranno gli ultimi cinque posti al turno elite di ottobre.

I tre gironi del turno principale
I tre gironi del turno principale UEFA via Getty Images

Le qualificazioni per UEFA Women's Futsal EURO 2027 iniziano con il turno principale, in programma dal 18 al 21 marzo.

Le qualificazioni per la prima edizione, dopo il passaggio da una fase finale biennale a quattro squadre a un torneo a otto nazioni che si disputa ogni quattro anni, si articolano in tre fasi: turno principale, turno elite e spareggi. Mentre la Croazia è qualificata direttamente alla fase finale in veste di nazione ospitante, le altre 23 squadre partecipano alle qualificazioni.

Le prime 11 squadre nel ranking UEFA per nazionali femminili di futsal iniziano dal turno elite a ottobre, mentre le restanti 12 squadre saranno impegnate nel turno principale. Le vincitrici di ogni mini-torneo in sede unica e le due migliori seconde si qualificano al turno elite.

Le vincitrici di ogni girone del turno elite e le due migliori seconde si qualificano direttamente insieme alla Croazia a UEFA Women's Futsal EURO 2027, in programma all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo del prossimo anno. Le altre due seconde classificate al turno elite si sfideranno a novembre per l'ultimo posto disponibile.

Partite del turno principale

Gironi del turno principale di Women's Futsal EURO 2027

Gruppo A
Cechia, Bielorussia, Norvegia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo B 
Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Inghilterra, Lituania (nazione ospitante)

Gruppo C
Slovenia (nazione ospitante), Francia, Irlanda del Nord, Lettonia

Gironi del turno elite di Women's Futsal EURO 2027

Gruppo 1: Portogallo (nazione ospitante), Finlandia, Paesi Bassi, migliore seconda turno principale 2

Gruppo 2: Ungheria, Svezia, Slovacchia (nazione ospitante), terza miglior vincitrice dei gironi del turno principale

Gruppo 3 (nazione ospitante da conf.): Spagna (campione in carica), Italia, miglior vincitrice dei gironi del turno principale, migliore seconda turno principale 1

Gruppo 4 (nazione ospitante da conf.): Ucraina, Polonia, Belgio, seconda miglior vincitrice dei gironi del turno principale

Partite in programma dal 6 all'11 ottobre 2026.

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, Ucraina e Bielorussia non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Qualora la Bielorussia superasse il turno principale e venisse sorteggiata nello stesso girone dell'Ucraina, verrebbe scambiata con la squadra in posizione 4 nel girone successivo in ordine crescente.

Le vincitrici di ogni girone e le due migliori seconde del turno elite si qualificano direttamente a UEFA Women's Futsal EURO 2027 insieme alla Croazia.

Le due peggiori seconde disputeranno gli spareggi con gare di andata e ritorno per determinare l'ultima squadra qualificata.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 19 febbraio 2026

Scelti per te

La fase finale si giocherà nel 2027 a Osijek, in Croazia
Live 11/09/2025

La fase finale si giocherà nel 2027 a Osijek, in Croazia

La fase finale di Women’s Futsal EURO 2027 si giocherà all'Arena Gradski Vrt di Osijek, in Croazia.
Nuovo format di UEFA Futsal EURO femminile
Live 02/12/2023

Nuovo format di UEFA Futsal EURO femminile

UEFA Futsal EURO femminile avrà una fase finale ampliata a otto squadre e si terrà ogni quattro anni con la prossima edizione nel 2027 dopo l'introduzione della Coppa del Mondo FIFA Futsal femminile.