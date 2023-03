Finale Women's Futsal EURO: Ucraina - Spagna 1-5

La Spagna supera 5-1 l'Ucraina in finale alla Fönix Arena di Debrecen, confermandosi dominatrice di UEFA Women's Futsal EURO con tre successi in altrettante edizioni del torneo.

La Spagna aveva battuto il Portogallo, avversario delle finali del 2019 e del 2022, nella semifinale di venerdì, mentre l'Ucraina aveva superato l'Ungheria padrona di casa regalandosi la terza finale.

La partita in pillole:

Le speranze dell'Ucraina di tenere a bada la Spagna tramontano dopo appena 13 secondi: Iryna Dubytska commette fallo su Dany e Peque va a segno dal dischetto firmando il gol più veloce nella storia delle finals. L'Ucraina prova a reagire a più riprese con Anna Shulha, ma subisce il 2-0 ad opera di Irene Samper, complice una deviazione di Taisiia Babenko.

Ale de Paz è diventata la prima giocatrice a segnare più di un gol in finale UEFA via Sportsfile

L'Ucraina continua a premere, ma poco prima dell'intervallo Ale de Paz firma il 3-0 in contropiede.

Il secondo tempo inizia esattamente come il primo: dopo appena 26 secondi Peque trova Samper sulla destra dell'area per la rete del 4-0. L'Ucraina accorcia con una conclusione deviata di Shulha, ma l'ultimo gol è ancora spagnolo, con Dany che ruba palla nella propria metà campo e la deposita nella porta avversaria rimasta sguarnita a causa dell'utilizzo del portiere volante.

La finale minuto per minuto

Peque, capitano della Spagna e Giocatrice del Torneo UEFA via Sportsfile

In precedenza, alla Fönix Arena, il Portogallo si è aggiudicato il terzo posto superando l'Ungheria padrona di casa con il parziale-record di 12-0. Carla Vanessa ha messo a segno la prima tripletta nella storia delle finals e ha battuto il record di gol messi a segno in una singola edizione del torneo finale (5), quello di gol messi a segno in una singola edizione del torneo qualificazioni comprese (13), quello di gol complessivi alle fasi finali (6) e quello di gol complessivi nel torneo, qualificazioni incluse (23).