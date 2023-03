Anteprima finale UEFA Women's Futsal EURO 2023: Ucraina - Spagna

La Spagna, trionfatrice delle prime due edizioni di UEFA Women's Futsal EURO nel 2019 e nel 2022, sfiderà l'Ucraina nella finale di domenica alla Főnix Arena di Debrecen.

La finale sarà preceduta da quella per il terzo posto tra l'Ungheria padrona di casa e il Portogallo, finalista in casa nelle prime due edizioni del torneo.

Il contesto

La Spagna ha dominato il torneo finora, vincendo entrambe le prime due edizioni, 2019 e 2022, battendo in finale il Portogallo padrone di casa. Questa volta le iberiche hanno sfidato le lusitane in semifinale, imponendosi 3-2.

La Spagna se la vedrà dunque con l'Ucraina, quarta nel 2019 e terza nel 2022, vittoriosa 2-1 in rimonta sull'Ungheria in semifinale. La formazione magiara è stata sconfitta 9-0 da quella spagnola in semifinale lo scorso luglio, uno dei tre ko subiti nel 2022 contro le iberiche; gli altri due, in amichevole risalgono a gennaio.

Incontriamo le finaliste

Le dichiarazioni della vigilia

Clàudia Pons, Ct Spagna: "La partita contro il Portogallo è stata molto importante perché ci ha permesso di approdare in finale, ma il lavoro non è ancora finito. Abbiamo ben chiaro in mente che il nostro obiettivo è vincere domani e sollevare il trofeo ancora una volta. Le partite che abbiamo giocato in passato contro l'Ucraina non sono mai state facili e loro sono una squadra che non si arrende mai e continua a lottare fino alla fine".

I due Ct in posa con il trofeo UEFA via Getty Images

Oleg Shaytanov, Ct Ucraina: "Vincere il torneo sarebbe il massimo. Siamo intenzionati a giocare una grande partita, probabilmente la migliore nella storia della nostra squadra. La mentalità sarà la chiave del nostro successo. Speriamo di essere in buona forma mentale e di non lasciarci condizionare dall'occasione. Dovremo vincere i duelli individuali e dovremo essere al meglio in difesa contro avversarie così forti. Sarebbe fantastico, incredibile e molto emozionante per noi vincere e a conquistare il trofeo".

Highlights semifinale 2022: Ucraina - Spagna 0-9

Dove guardare le finals: TV/streaming