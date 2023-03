Anteprima semifinali di Women's Futsal EURO 2023: Spagna - Portogallo, Ucraina - Ungheria

La fase finale della terza edizione di UEFA Women's Futsal EURO prenderà il via venerdì alla Fönix Arena di Debrecen (Ungheria).

Ecco l'anteprima delle semifinali Spagna-Portogallo e Ungheria-Ucraina. Domenica si disputeranno la finale per il primo e il terzo posto.

Calendario di Women's Futsal EURO 2023 Venerdì 17 marzo

Semifinali:

Spagna - Portogallo (16:00)

Ucraina - Ungheria (19:30) Domenica 19 marzo

Finale terzo posto:

Ucraina/Ungheria - Spagna/Portogallo (17:00)

Finale:

Ucraina/Ungheria - Spagna/Portogallo (20:00) Orari CET

Sarà la riedizione delle due precedenti finali disputate a Gondomar (Portogallo) nel 2019 e 2022. Ma così come questa edizione si disputerà in una nuova sede, ci sarà anche una finale diversa, perché quest'anno il sorteggio ha opposto le due squadre in semifinale. La Spagna ha battuto il Portogallo per 4-0 nella prima finale, mentre lo scorso luglio ha vinto ai rigori dopo un 3-3 in cui le padrone di casa erano andate sul 2-0. Da allora, la Spagna ha vinto quattro amichevoli contro il Portogallo, con due vittorie esterne per 2-0 a ottobre e due successi casalinghi per 3-2 a gennaio.

Statistica: le squadre si affrontano per la 46esima volta, con la Spagna in vantaggio 24-12 per numero di vittorie e 131-92 per numero di gol.

Clàudia Pons, Ct Spagna: "Conosciamo molto bene il Portogallo perché lo abbiamo affrontato due volte nelle precedenti edizioni e anche in varie amichevoli. Quest'anno ci ritroviamo in semifinale e sarà molto dura per entrambe. Sono sicura che il Portogallo darà tutto dopo aver perso due volte in finale, ma noi cercheremo di essere la nostra migliore versione possibile".

Luís Conceição, Ct Portogallo: "Non siamo nervosi, ma è vero che giocare una semifinale di Futsal EURO porta sempre un po' di ansia e tanta responsabilità. La Spagna ha vinto le prime due edizioni e ha una squadra molto forte. Non avremo il sostegno dei tifosi come a Gondomar, ma saremo sempre il solito Portogallo e affronteremo la partita con l'atteggiamento giusto. In questo tipo di partite, l'atteggiamento competitivo di ogni squadra è sempre molto importante".

Peque (Spagna) in allenamento

Vista l'impossibilità di una terza finale tra Spagna e Portogallo, una delle squadre che si è contesa il terzo posto a Gondomar lo scorso luglio raggiungerà per la prima volta la gara decisiva. L'Ucraina è arrivata terza nel 2022 con una meritata vittoria per 2-1, scatenando grandi festeggiamenti.

La squadra, molto simile a quella del 2019 e del 2022, comprende giocatrici che militano in Spagna, Portogallo, Italia e Finlandia. Tra loro c'è anche la 39enne Vira Dyatel, leggenda del calcio ucraino a undici che ha disputato UEFA Women's EURO 2009.

L'Ungheria ha esordito alla fase finale nel 2022 e si è comportata meglio del previsto, nonostante abbia perso entrambe le partite. La squadra punta molto sul fattore campo, 13 anni dopo l'edizione maschile di Futsal EURO.

Statistica: le ungheresi Katalin Üveges e Adél Varga hanno giocato la prima partita internazionale di futsal della loro nazione contro la Cechia nel 2008.

Iuliia Forsiuk, giocatrice Ucraina: "Siamo arrivate terze e non vogliamo fermarci. Il nostro obiettivo è la finale e andremo avanti passo dopo passo".

Adél Varga, giocatrice Ungheria: "I tifosi possono sicuramente fare la differenza, soprattutto nella prima partita contro l'Ucraina. Siamo riuscite a tenere testa al Portogallo, quindi perché non possiamo fare altrettanto a Debrecen?".

