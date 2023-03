Dove guardare UEFA Women's Futsal EURO 2023: TV e streaming

Titolari dei diritti per Women's Futsal EURO

Controlla il palinsesto delle singole emittenti per sapere quali partite verranno trasmesse in TV o in streaming nel tuo territorio.

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

In alcuni territori, le partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Controlla la home page di UEFA.tv per l'elenco delle partite disponibili nel tuo territorio.

Emittenti partner ufficiali di Women's Futsal EURO (in aggiornamento)

UEFA Women's Futsal EURO 2023 sarà trasmesso dalle emittenti partner in Europa e in tutto il mondo. Per informazioni sulle emittenti locali, vedere di seguito.

Europa

Bulgaria: BNT

Ungheria: MTVA

Kazakistan: KZTV

Moldavia: TVR

Portogallo: RTP

Romania: TVR

Slovacchia: RTV

Spagna: TVE

Ucraina: Suspilne



Altri territori

Samoa americane, Guam, Isole Marianne: TUDN (Univision)

Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Gabon, Repubblica di Guinea, Costa d'Avorio, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Togo: New World TV

Tutte le informazioni sono soggette a variazioni.