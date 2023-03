Finals Women's Futsal EURO: risultati

La Spagna ha vinto per la terza volta UEFA Women's Futsal EURO superando 5-1 l'Ucraina in finale, dopo aver battuto il Portogallo in semifinale.

Il Portogallo, finalista nel 2019 e 2022, si è piazzato al terzo posto a spese dell'Ungheria.

Venerdì 17 marzo

Semifinali:

Spagna - Portogallo 3-2 (16:00)

Ucraina - Ungheria 2-1

Domenica 19 marzo

Finale terzo posto:

Ungheria - Portogallo 0-12

Finale primo posto:

Ucraina - Spagna 1-5

Risultati qualificazioni